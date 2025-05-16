एमाले नेतृत्व चयन गर्न यसरी भइरहेको छ मतदान

२ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनअन्तर्गत आज नेतृत्व चयनका लागि मतदान भइरहेको छ ।
भृकुटीमण्डपमा अध्यक्षका प्रत्याशीद्वय केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेलले मतदान गरेर सुरु गरेपछि अहिले प्रतिनिधिहरुले धमाधम मतदान गरिरहेका छन् ।
सुरुमा मतदान गरेका ओली र पोखरेललाई ४० मिनेट समय लागेको थियो । अहिले एक पटकमा ५० जना भित्र पठाइएको छ ।
भित्र छिरेपछि सुरुमा प्रतिनिधि कार्ड स्क्यान गरिन्छ । निश्चित ठाउँमा पुगेपछि प्वाल पारिन्छ । त्यसपछि बुथ ‘मेसिन’मा प्रवेश हुन्छ ।
भित्र फोटोसहित उम्मेदवारको सूची छ । मत हालेकाहरुको अनुभव अनुसार मेसिनमा घरीघरी टच नभएर डबल ट्याप गर्नु परेको छ । त्यो गर्दा बेलाबेला भोट ‘विथड्र’ हुन्छ । त्यसपछि पुन: मत हाल्न मेसिनले स्क्रिनमा सूचना दिन्छ ।
जति उम्मेदवार छन्, त्यतिलाई मत हाल्न मेसिनले जनाउ दिन्छ । सङ्ख्यामा केही छुटे मेसिनले ‘यति भोट हाल्न बाँकी छ’ भन्छ । त्यसपछि मतदाताले भोट हाल्नसक्छन् ।
मतदान गरेका प्रतिनिधिहरुका अनुसार एक जनालाई २५ देखि ४० मिनेटसम्म समय लागेको छ । प्रविधिमैत्री मान्छेलाई २५ मिनेट लाग्ने उनीहरुको अनुभव छ ।
भित्र फोन लिन दिइएको छैन । तर, लिस्ट बोकेर जान दिइएको छ ।
