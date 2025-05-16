+
ओली पक्षले मतदातालाई बाँड्यो प्यानलको सूची  

२०८२ पुष २ गते ८:५३

२ पुस, काठमाडौं । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान स्थल पुगेका प्रतिनिधिहरुलाई केपी शर्मा ओली पक्षले आफ्नो प्यानलका उम्मेदवारहरुको सूची बाँडिरहेको छ ।

नयाँ नेतृत्वका लागि ओली र ईश्वर पोखरेल प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

मतदाताहरु मतदानका लागि भृकुटीमण्डपमा लामबद्ध भएर पालो कुरिरहेका छन् । ओली मतदानस्थलमा आउनासाथ भोटिङ सुरु गर्ने तयारी छ ।

ईश्वर पोखरेल पक्ष र उनी पक्षका नेताहरु भने मतदान स्थल पुगिसकेका छन् । उनीहरु लाइनमा बसेका प्रतिनिधिहरुलाई भेट्दै भोट मागिरहेका छन् ।

एमाले महाधिवेशन नेकपा एमाले
