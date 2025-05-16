+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

उम्मेदवार चिन्नै एमालेका प्रतिनिधिलाई असिनपसिन, केही बेहोस

‘जो मान्छे यहाँ आएको छ, उसले आफूलाई प्राप्त भएको मतको मान्छे (उम्मेदवार) छान्नै समय लगाएको देखिन्छ,’ केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका उपाध्यक्ष सानुराजा पोखरेलले भने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २ गते १८:१६
मतदानका लागि लाइन लागेका प्रतिनिधिहरू (फाइल तस्वीर)
Listen News
0:00
0:30
🔊

२ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदानको कार्य चलिरहेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बुधबार बिहान साढे ९ बजेदेखि मतदान चलिरहेको हो । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका उपाध्यक्ष सानुराजा पोखरेलका अनुसार, मतदान रातभर चल्नेछ ।

उनका अनुसार, अहिले प्रयोगमा ल्याइएका ८० वटा मेसिनमा कुनै समस्या देखिएको छैन ।

‘मतदानको कार्य चलिरहेको छ । हामीले मतदान प्रारम्भ गरिसकेपछि रोक्न मिल्दैन । हाम्रो मतदान रातभर चल्नेछ,’ पोखरेलले भने, ‘अहिलेसम्म प्रयोग भएका ८० वटा नै मेसिनमा कुनै समस्या छैन । मतदान कार्य लगातार भइरहेको अवस्था छ ।’

साथै, उनले केही मान्छेहरू आफूले छान्नुपर्ने उम्मेदवारलाई चिन्न नसक्दा असिनपसिन भएका छन् । केही व्यक्ति त बेहोस नै भएको उनले बताए ।

तर, को को बेहोस भएको र कति संख्यामा भएको भन्ने उनले खुलाएनन् ।

‘जो मान्छे यहाँ आएको छ, उसले आफूलाई प्राप्त भएको मतको मान्छे (उम्मेदवार) छान्नै समय लगाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समय अलि बढी लागेको देखिन्छ । जसले गर्दा मतदाता असिनपसिन भएको छ । फेन्ट (बेहोस) भएका पनि छन् ।’

त्यसका बाबजुत पनि मतदानको काम चलिरहेको उनले बताए । अशक्त मान्छेले भने आफूले चाहेको व्यक्तिबाट मतदान गर्न सकिने उनले बताए ।

‘जो मान्छे बिरामी छ उसलाई स्वयंसेवकले रेस्क्यू गर्नुहुन्छ र हाम्रो मेडिकल टिमलाई जिम्मा लगाउँछौं,’ उनले भने ।

नेकपा एमाले महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले मतदान अपडेट : सात घण्टामा ७२० मत खस्यो

एमाले मतदान अपडेट : सात घण्टामा ७२० मत खस्यो
ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी अघि बढ्नुपर्छ : पदम गिरी

ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी अघि बढ्नुपर्छ : पदम गिरी
प्यानलगत उम्मेदवारहरूको नामावली फेरबदल गरी प्रचार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

प्यानलगत उम्मेदवारहरूको नामावली फेरबदल गरी प्रचार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
एमाले महाधिवेशन : भोट हाल्ने लाइनमा सुनिता डंगोल

एमाले महाधिवेशन : भोट हाल्ने लाइनमा सुनिता डंगोल
मतदान सकिएको दुई घण्टाभित्र नतिजा आउँछ : गौतम

मतदान सकिएको दुई घण्टाभित्र नतिजा आउँछ : गौतम
ओली र पोखरेलले भोट खसाल्न लगाए ४० मिनेट

ओली र पोखरेलले भोट खसाल्न लगाए ४० मिनेट

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित