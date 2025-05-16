एमाले महाधिवेशन : भोट हाल्ने लाइनमा सुनिता डंगोल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल एमालेको ११औं महाधिवेशनमा मतदान गर्न लाइन बसिरहेकी छन्।
- एमालेको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेलले प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएका छन्।
- देशैभरबाट आएका प्रतिनिधिहरूले विद्युतीय भोटिङ मेसिनमार्फत मतदान गरिरहेका छन्।
२ पुस, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल एमालेको नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्न लाइन बसिरहेकी छन् ।
जारी महाधिवेशनअन्तर्गत आज बिहानैदेखि मतदान भइरहेको छ । देशैभरबाट आएका प्रतिनिधिहरूले लाइन लाएर बसेर विद्युतीय भोटिङ मेसिनमार्फत मतदान गरिरहेका छन् ।
नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्लाबाट प्रतिनिधि बनेकी डंगोलले पनि मतदान गर्न पुगेकी हुन् ।
एमालेको ११औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल प्यानलनै बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4