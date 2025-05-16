+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ललितपुरमा भोलिदेखि ‘सिन्धुली जुनार मेला’ 

गोलन्जोर गाउँपालिकामा हालै सम्पन्न ‘जुनार बगैँचा उत्सव’ लगत्तै ललितपुरमा यो प्रदर्शनात्मक मेला आयोजना गर्न लागिएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २ गते १८:२०
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ललितपुरमा भोलिदेखि साताव्यापी ‘सिन्धुली जुनार मेला’ आयोजना हुँदैछ जसले सिन्धुलीको जुनारलाई आधुनिक प्रविधिमार्फत ब्रान्डिङ गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
  • मेलामा प्रविधिको प्रयोग गरी कृषकका बगैँचाको डिजिटल नक्सांकन गरिएको छ र उपभोक्ताले क्यूआर कोड स्क्यान गरी उत्पादनको विवरण हेर्न सक्नेछन्।
  • मेलामा जुनारको परम्परागत नुन-खुर्सानीभन्दा बाहिर केक, आइसक्रिम, जुस लगायतका विविध स्वाद उपलब्ध गराइनेछ र अनलाइन अर्डरको व्यवस्था पनि गरिएको छ।

२ पुस, काठमाडौं । सिन्धुलीको प्रसिद्ध जुनारलाई आधुनिक प्रविधिमार्फत ब्रान्डिङ गर्ने र यसको बहुआयामिक स्वाद उपभोक्तामाझ पुर्‍याउने उद्देश्यले ललितपुरमा भोलि बिहीबारदेखि साताव्यापी ‘सिन्धुली जुनार मेला’ हुने भएको छ ।

गोलन्जोर गाउँपालिकामा हालै सम्पन्न ‘जुनार बगैँचा उत्सव’ लगत्तै ललितपुरमा यो प्रदर्शनात्मक मेला आयोजना गर्न लागिएको हो ।

स्टोरी साइकल, स्मार्ट एग्रिकल्चर र रैथानेको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन हुने मेलामा यस वर्ष विशेषगरी गोलन्जोर गाउँपालिकाको रतनचुरा र चिसापानी क्षेत्रका बगैँचाको जुनारलाई मुख्य ब्रान्डका रूपमा प्रस्तुत गरिने छ ।

सिर्जनशील कृषि फार्म सञ्चालक योगेन्द्र थापाका अनुसार काठमाडौंमा जुनार मेला आयोजना भएको यो पाँचौं वर्ष हो । ‘विगतका वर्षहरूको निरन्तर प्रयासले सिन्धुलीको जुनारले राजधानीमा आफ्नै छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ,’ थापाले भने।

यस वर्ष मेलाको मुख्य आकर्षण प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हो । योजना टेक्नोलोजी र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा यसपालि कृषकका बगैँचा र रूखहरूको डिजिटल नक्सांकन गरिएको छ ।

करेसा एपका निर्देशक निश्चल पोखरेलका अनुसार यो प्रविधिले कुन बगैँचामा कति उत्पादन हुन्छ भन्ने अनुमानित जानकारी किसान र सहकारीलाई पहिले उपलब्ध गराउँछ।

उपभोक्ताले ‘करेसा’ मार्फत जुनारमा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरी कुन बगैँचाको कहिले टिपेको हो र कृषकको विवरण सहित यात्रा विवरण सजिलै हेर्न सक्नेछन् ।

स्वादमा विविधीकरण : नुन-खुर्सानीदेखि ‘हट जुस’ सम्म

जुनारलाई नुन-खुर्सानीमा साँधेर खाने परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठेर यसका अन्य व्यावसायिक प्रयोगबारे जानकारी दिनु मेलाको मुख्य लक्ष्य रहेको रैथानेका सहसञ्चालक जेसन शाहले बताए ।

मेलामा जुनारको केक, आइसक्रिम, सलाद, क्रेप सुजेट र जुसको स्वाद लिन पाइने छ । विशेषगरी चिसो मौसम लक्षित गरी तयार पारिएको ‘हट जुनार जुस’ र स्थानीय जौको रक्सीसँग ‘जुनार जेस्ट’ मिसाइएको स्वाद आगन्तुकका लागि नयाँ अनुभव हुनेछ ।

हट बजार सञ्चालक राजन खड्काका अनुसार यस पटक उपभोक्ताको सहजताका लागि हाटहरूको संख्या थपिएको छ । मेलाको तालिका अनुसार २२ र २३ पुसमा साझा सहकारी कुपन्डोलमा जुनार खरिद गर्न सकिने छ भने २३ र २४ पुसदेखि आइतबारसम्म धोबीघाटमा हाट लाग्ने छ ।

यस्तै २४ पुसमा रैथाने रेस्टुरेन्टमा परिवार मेला लाग्ने छ भने २७ पुसमा भनिमण्डल हाटमा जुनार उपलब्ध हुनेछ ।

प्रत्यक्ष मेलामा पुग्न नसक्नेका लागि काठमाडौं अर्गानिक्सको वेबसाइट मार्फत अनलाइन अर्डर गरी जुनार मगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

स्टोरी साइकलका सञ्चालक दीपिका ज्ञवालीले कृषि क्षेत्रलाई जलवायुमैत्री र प्रविधिमार्फत बजारसँग जोड्ने अभियानमा आफू निरन्तर लागिरहेको बताइन् ।

गोलन्जोर गाउँपालिकाका प्रमुख कृषि अधिकृत चन्द्रकान्त चौधरीले यस्ता मेलाले सिन्धुलीको २ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको जुनार खेती र कृषकलाई सिधै बजारसँग जोडेर आर्थिक लाभ दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सिन्धुलीका ४ स्थानीय तह सुनकोशी-७ मधुवा, कमलामाई-३ जलकन्या, गोलन्जोर-१ देखि ६ सम्म र तीनपाटन-७ तोशखोलाका बगैँचाबाट जुनार खरिद गरिन्छ ।

 

ब्रान्डिङ सिन्धुली जुनार मेला’ सिन्धुलीको जुनार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उम्मेदवार चिन्नै एमालेका प्रतिनिधिलाई असिनपसिन, केही बेहोस

उम्मेदवार चिन्नै एमालेका प्रतिनिधिलाई असिनपसिन, केही बेहोस
एनएमएको उपाध्यक्षमा सिंहले दिए उम्मेदवारी, यस्ता छन् प्रतिबद्धता ?

एनएमएको उपाध्यक्षमा सिंहले दिए उम्मेदवारी, यस्ता छन् प्रतिबद्धता ?
शेखरको प्रश्न : नेताहरूलाई स्थान हद लगाएर कस्तो चुनाव गराउन खोजेको ?

शेखरको प्रश्न : नेताहरूलाई स्थान हद लगाएर कस्तो चुनाव गराउन खोजेको ?
लालबन्दी–बर्दिबास सडक खण्डको जंगल क्षेत्रमा एनसेलको सेवा विस्तार, नेटवर्क समस्या हट्यो

लालबन्दी–बर्दिबास सडक खण्डको जंगल क्षेत्रमा एनसेलको सेवा विस्तार, नेटवर्क समस्या हट्यो
पूर्वसचिव कार्कीसहितका ४ प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर

पूर्वसचिव कार्कीसहितका ४ प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित