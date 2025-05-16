+
एमाले महाधिवेशन : अहिलेसम्म खस्यो ११ सय मत

नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि जारी मतदानमा ११ सय मत खसेको छ ।

२०८२ पुष २ गते १९:४०

  • नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा बुधबार बिहान सवा ९ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म ११ सय प्रतिनिधिले मतदान गरिसकेका छन्।
  • एमाले महाधिवेशनमा २ हजार २ सय ६३ जना प्रतिनिधि छन् र नयाँ नेतृत्वका लागि केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल प्रतिस्पर्धामा छन्।
  • निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मेसिनबाट भोट हाल्न ९ मिनेटदेखि २ घण्टा ४ मिनेटसम्म समय लागेको जनाएको छ।

२ पुस,काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि जारी मतदानमा ११ सय मत खसेको छ । रामलक्ष्मण भोटिङ मेसिनबाट बुधबार बिहान सवा ९ बजेदेखि सुरु भएको मतदानमा ११ सय प्रतिनिधिले मतदान गरिसकेको निर्वाचन आयोगका सचिव कुन्साङ लामाले जानकारी दिए ।

साँझ ७ बजेसम्म ११ सय प्रतिनिधिले मतदान गरेको उनको भनाइ छ । एमाले महाधिवेशनमा २ हजार २ सय ६३ जना प्रतिनिधि छन् । एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मेसिनबाट भोट हाल्न ९ मिनेटदेखि २ घण्टा ४ मिनेटसम्म समय लागेको जनाएको छ ।

एमाले महाधिवेशन
