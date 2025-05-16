+
यी हुन् सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रमा सिफारिस भएका कांग्रेसका उम्मेदवारहरू (सूची)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते ९:०९

३ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिमले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा राष्ट्रियसभा सदस्य पदका उम्मेदवारको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश कार्यसमितिले ९ वटै जिल्लाबाट प्राप्त भएका प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा राष्ट्रियसभा सदस्य पदका उम्मेदवारहरूको नाम केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष सिफारिस गरेको हो ।

प्रदेश प्रवक्ता सुरतबहादुर रावतले ९ वटै जिल्ला कार्यसमितिले सिफारिस गरी पठाइएका पत्रहरू समेत संलग्न राखेर उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । प्रदेश कार्यसमितिले जिल्लाबाट आएका नाम बिना काटछाँट रायसहित केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष सिफारिस गरिएको छ ।

‘केही जिल्लाबाट केन्द्रले तोकेको मापदण्डअनुसार विधिसम्मत नामहरू प्रदेशमा सिफारिस गरिएको थियो । तर, केही जिल्लाले मापदण्डभन्दा बढी आकांक्षीका नामहरू सिफारिस गरेका थिए,’ प्रवक्ता रावतले भने, ‘हामीले समग्र सिफारिसहरूलाई रायसहित केन्द्रमा पठाएका छौं ।

जिल्ला कैलाली प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १

प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ

१. ईश्वरी न्यौपाने

२. जनकराज चौधरी

३. बुद्धीसागर चौधरी

४. डा. रण बहादुर रावल

५. रामजनम चौधरी

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र १ समानुपातिक तर्फ

१. उमा कुमारी वादी

२. केशरी कुमारी रावल

३. धिजराज रेग्मी

४. बिर्ख बहादुर रावल

५. बिर बहादुर हमाल

६. राजेश कुमार टमट्टा

७. सुशिला स्वाँर

राष्ट्रिय सभा सदस्यतर्फ

१. जगन्नाथ रिमाल

२. नृप बहादुर खड्का

३. फकिर सिंह कडायत

कैलाली प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २

प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ 

१. कृष्ण राज पाण्डेय

२. गोपाल बम

३. धनश्याम जोशी

४. डा. जितेन्द्र उपाध्याय

५. नमराज उपाध्याय

६. बिजय बहादुर स्वाँर

७. बिर बहादुर थारु

८. ललिता भट्ट

९. हिम बहादुर रावल

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र २ समानुपातिकतर्फ

१. कर्ण बहादुर चौधरी

२. गोविन्द बहादुर विष्ट

३. जुगराम चौधरी

४. टिका चौधरी

५. नन्दराम वादी

६. नृर्प बहादुर स्वर्णकार

७. रबिन्द्र कुमार चौधरी

८. शिवा थापा

९. सुशिला जोशी

१०. सुमन सन्ज्याल

राष्ट्रिय सभा सदस्यतर्फ

१. जनक बहादुर बम

२. धर्मराज न्यौपाने

३. नारायण  प्रसाद शर्मा

४. बल बहादुर विष्ट

५. मोहन सिंह राठौर

६. रंगा कुमारी भट्टराई

७. हुर्मत चलाउने

जिल्ला कैलाली प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३

प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ

१. खेमराज डंगौरा थारु

२. अविनास चौधरी

३. भिम बहादु्र बडुवाल

४. झंकर बहादुर शाह

कैलाली प्रतिनिधि सभा क्षेत्र ३ समानुपातिक तर्फ

१. रिता कुमारी चौधरी

२. राम कुमारी चौधरी

३. सम्झना खत्री

राष्ट्रिय सभा सदस्यतर्फ

१. राम चरण चौधरी

२. कलावती शाही

कैलाली प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४

प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ

१. बिर बहादुर बलायर

२. दिनेशराज जोशी

३. विजय बहादुर कुँवर

४. प्रदिप जोशी (टेकराज)

५. नैन सिंह महर

६. लोकराज पाण्डेय (आगो)

७. भुवन महरा

कैलाली प्रतिनिधि सभा क्षेत्र ४ समानुपातिक तर्फ

१. यज्ञनिधि कोइराला

२. जानकी पाल

३. खडक सिंह बडैला

४. गोपाल बहादुर देउवा

५. गंगा कामी

६. रमेश ताम्राकार

राष्ट्रिय सभा सदस्यतर्फ

१. डा. लक्ष्मी राज पाठक

२. गजेन्द्र पन्त

३. हिरा दत्त भट्ट

कैलाली प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ५

प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ

१. डा. आरजु राणा देउवा

२. नर नारायण शाह (मनु)

३. डिल्लीराज पन्त

४. नृप बहादुर वड

कैलाली प्रतिनिधि सभा क्षेत्र ५  समानुपातिक तर्फ

१. सुश्री जीवन राना

२. गौरी लामा

३. मनिराम देवल

४. सुशिला मिश्र भट्ट

५. पुष्पा जोशी भट्ट

६. सुनिता राना

७. निपा चोखाल

८. जागृती बोगटी

९. प्रमिला लम्साल

१०. नर बहादुर बम

११. टेक बहादुर रैका आउजी

राष्ट्रिय सभा सदस्यतर्फ

१. हरिष खड्का

२. रिता भण्डारी

३. रामचन्द्र ओझा

जिल्ला कञ्चनपुर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १

प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ

१. गोपी  प्रसाद उपाध्याय

२. भरत बहादुर विष्ट

३. मिरा चन्द

कञ्चनपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र न.१ समानुपातिक तर्फ

१. सगुना राना

२. खिना कुँवर भण्डारी

राष्ट्रिय सभा सदस्यतर्फ

१. हरेन्द्र सिंह विष्ट

२. प्रकाश राज पन्त

जिल्ला कञ्चनपुर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २

प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ

१. नारायण प्रकास साउँद (एन.पी.)

२. हरि प्रसाद बोहरा

३. दल बहादुर बोहरा

कञ्चनपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र २ समानुपातिक तर्फ

१. गणेश नेपाली (दमाई)

२. तौला राना

३. धनश्याम विश्वकर्मा

राष्ट्रिय सभा सदस्यतर्फ

१. पुष्कर राज ओझा

२. देवराज पाठक

३. ईश्वर बहादुर खाती

४. गणेश प्रसाद पन्त

जिल्ला कञ्चनपुर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३

प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ

१. रमेश लेखक

२. प्रेम बहादुर विष्ट

३. शंकर बहादुर चन्द

कञ्चनपुर क्षेत्र न.३ प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ

१. कल्पना के.सि.

२. माया देवी भट्ट

३. रामसोगारथ ठाकुर हजाम (अल्पसंख्यक)

राष्ट्रिय सभा सदस्यतर्फ

१. खगेश्वर बोहरा

२. बिर बहादुर सुनार

३. गोपाल सिंह भण्डारी

४. दुर्गा प्रसाद जोशी

५. यज्ञराज चटौत

६. मोहन विष्ट

७. गौराज बहादुर लिम्बु

८. रमिता शाही देउवा (महिला)

डडेल्धुरा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्ष तर्फ

१. श्री शेर बहादुर देउवा (सर्वसम्मत) गन्यापधुरा–१, नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सभापती

डडेल्धुरा प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ

१. नरभान कामी (परशुराम–१२)

२. तारक बुढाऐर (अमरगढी–२)

३. बसन्ती देवी भण्डारी (अमरगढी–१०)

४. मान कुमारी थापा (अमरगढी–४)

५. ईश्वर चन्द (अजयमेरु–४)

राष्ट्रिय सभातर्फ

१. भीम बहादुर साउँद (परशुराम–१२)

२. रघुवर भट्ट (भागेश्वर–४)

जिल्ला डोटी

डोटी प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्ष तर्फ

१. गोरख बहादुर विष्ट (आनन्द)  (जोरायल गाउँपालिका–५)

२. जितेत्द्र विक्रम शाही (के.आई. सिंह गाउँपालिका–५)

३. टेकराज ओझा (जोरायल गाउँपालिका–५)

४. नरेन्द्र बहादुर सिंह (आदर्श गाउँपालिका–५)

५. पदमराज जोशी (बडीकेदार गाउँपालिका–१)

६. पुष्प कुमार शाही (पूर्वीचौकी गाउँपालिका–३)

७. प्रदीप कुमार देउवा (जोरायल गाउँपालिका–५)

८. बिर बहादुर बलायर (शिखर नगरपालिका ८)

९. भक्त बहादुर बलायर (शिखर नगरपालिका ७)

१०. भक्त बहादुर मल्ल (शिखर नगरपालिका १)

११. भक्तराज जोशी (पूर्वीचौकी गा.पा. ३)

१२. भरत बहादुर खड्का (पूर्वीचौकी गा.पा. १)

१३. राम बहादुर रोकाया (शिखर नगरपालिका ११)

१४. ललित बहादुर बलायर (शिखर नगरपालिका १०)

१५. लक्ष्मी राज पाठक (बोगटान फुडसिल गाउँपालिका ७)

१६. श्यामराज ओझा (के.आई. सिंह गाउँपालिका ३)

१७. हर्क बहादुर देउवा (जोरायल गा.पा. ५)

डोटी प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ

१. दुर्गा शर्मा (सायल गाउँपालिका ५)

२. पार्वती चन्द (दिपायल सिलगडी नगरपालिका ४)

३. प्रतिमा शाह (शाही) (शिखर नगरपालिका २)

४. प्रसिस महरा (दिपायल सिलगढी नगरपालिका ६)

५. हिम्मत सिंह चोपरा (अल्पसंख्यक कोटा) (दिपायल सिलगढी नगरपालिका ४)

६. माया देवी कुँवर (पिछडीएको क्षेत्र) (पूर्वीचौकी गाउँपालिका ४)

७. लाल बहादुर बि.क. (दलित आरक्षण) (बोगटान फुडसिल गाउँपालिका ७)

राष्ट्रिय सभातर्फ

१. दिपक कुमार विष्ट (जोरायल गाउँपालिका–५

२. यज्ञराज पाठक (जोरायल गाउँपालिका–२

अछाम प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १

प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ

१. श्री भरत कुमार स्वाँर (साँफेबगर न.पा. ७)

२. श्री राजन कुँवर (साँफेबगर न.पा. ३)

३. श्री भक्त बहादुर ठकुल्ला (साँफेबगर न.पा. ५)

४. श्री राजेन्द्र बहादुर शाह (साँफेबगर न.पा. ७)

५. श्री भगवती खनाल (साँफेबगर न.पा. २)

६. श्री टिकाराम खनाल (साँफेबगर न.पा. ५)

७. डा. डम्बर बहादुर सुनार (डि.बी. सुनार) (बान्नीगढी जयगढ गा.पा.२)

८. श्री गोविन्द बहादुर शाह (साँफेनगर न.पा. ७)

९. श्री दुर्गा प्रसाद तिमिल्सेना (रामारोशन गा.पा. ३)

अछाम प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फ

१. श्री अर्जुन ताम्राकार (साँफेबगर न.पा. ८)

२. श्री टक्कर ताम्राकार (साँफेबगर न.पा. ८)

३. श्री अनुराधा कुमारी स्वाँर (रामारोशन गा.पा ३)

४. श्री रुपा आउजी (साँफेबगर न.पा. ४)

५. श्री नवराज साउँद (रामारोशन गा.पा. १)

६. श्री भुवनेश्वरी शर्मा (साँफेबगर न.पा. ६)

७. श्री लक्ष्मी कुमारी शाह (साँफेबगर न.पा. १)

८. श्री टक्कर बहादुृर कडायत (साँफेबगर न.पा. ८)

९. श्री धर्मराज न्यौपाने (रामारोशन गा.पा. ४)

१०. श्री प्रतिभा ताम्राकार (साँफेबगर न.पा. ८)

राष्ट्रिय सभा सदस्यतर्फ

१. श्री हर्क बहादुर स्वाँर (बा.ज.गा.पा. २)

२. श्री नयन सिंह कडायत (साँफेबगर न.पा. ८)

अछाम प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २

प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष तर्फ (पुरुष)

१. श्री पुष्प बहादुर शाह (मंगलसैन न.पा. ५)

२. श्री बल बहादुर कुँवर (ढकारी गा.पा. १)

३. श्री गणेश बहादुर विष्ट (कमल बजार न.पा. ८)

४. श्री पदकराज अधिकारी (कमल बजार न.पा. ७)

५. श्री राम बहादुर विष्ट (पञ्चदेवल  बिनायक न.पा. ४)

६. श्री अक्कल बहादुर विष्ट (पञ्चदेवल बिनायक न.पा. ४)

७. श्री राम बहादुर शाही (पञ्चदेवल बिनायक न.पा. ८)

८. श्री मान बहादुर शाही (पञ्चदेवल बिनायक न.पा. ५)

९. श्री देवराज देवकोटा (पञ्चदेवल बिनायक न.पा. २)

१०. श्री वेद प्रकाश मितिल्सेना (पञ्चदेवल बिनायक न.पा. १)

११. श्री जनक बहादुर धामी (पञ्चदेवल बिनायक न.पा. २)

१२. श्री सुशिल भण्डारी (मंगलसेन न.पा. ६)

१३. डा. शन्तोष उपाध्याय (मंगलसेन न.पा. ८)

१४. श्री बलराम विष्ट (पञ्चदेवल बिनायक न.पा. ४)

१५. श्री पुष्पराज शर्मा (तुर्माखाद गा.पा. ७)

अछाम प्रतिनिधि सभा क्षेत्र २ प्रत्यक्ष तर्फ (महिला)

१. श्री अम्बिका चलाउने (पञ्चदेवल बिनायक न.पा. ४)

२. श्री भुमिशरण ढकाल बजगाई (कमल बजार न.पा.९)

अछाम प्रतिनिधि सभा क्षेत्र २ समानुपातिक पुरुष तर्फ

१. श्री ओम प्रकाश विष्ट (कमल बजार न.पा. २)

२. श्री कमल बहादुर बि.क. (कमल बजार न.पा. १)

३. श्री टेक बहादुर बि.क. (ढकारी गा.पा. ८)

४. श्री रमेश बहादुर रावत ((पञ्चदेवल बिनायक न.पा. २)

५. श्री जनक बहादुर रावल (पञ्चदेवल बिनायक न.पा. ७)

६. श्री पूर्ण प्रसाद उपाध्याय (तुर्माखाद गा.पा. ६)

७. श्री गगन सार्की (मंगलसेन न.पा. ५)

प्रतिनिधि सभा समानुपातिक महिला तर्फ

१. श्री अम्बि कुमारी थापा (कमल बजार न.पा. ४)

२. श्री पूर्णा शाह (मंगलसेन न.पा. ४)

३. श्री गौरी भण्डारी (कमल बजार न.पा. ७)

४. श्री अमृता बुढा (तुर्माखाद गा.पा. ४)

५. श्री कृष्णा शाही (कमल बजार न.पा. ६)

६. श्री द्रोपति शाही (पञ्चदेवल बिनायक न.पा. ८)

७. श्री लक्ष्मी बोगटी (मंगलसेन न.पा. ३)

८. श्री लक्ष्मी साउँद (ढकारी गा.पा. २)

राष्ट्रिय सभातर्फ

१. श्री सुरत बहादुर विष्ट (पञ्चदेवल बिनायक न.पा. ८)

२. श्री टोप बहादुर रावल (मंगलसेन न.पा. ९)

३. श्री बि.पी. रेग्मी (मंगलसेन न.पा. ४)

बाजुरा प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष तर्फ

१. राम सिंह रावल (त्रिवेणी न.पा. वडा नं. ८ पन्ताली, बाजुरा)

२. कविराज पण्डित (बडिमालिका न.पा. वडा नं. १ पिनालेख, बाजुरा)

३. जनक राज गिरी (स्वामिकार्तिक खापर गा.पा. वडा नं. ४ बाई, बाजुरा)

४. जगत जंग बम (बुढीगंगा न.पा. वडा नं. ४, साहुबाडा, बाजुरा)

५. गुरुदेव के.सी. (बुढिगंगा न.पा. वडा नं. ७ सिमलकोट, बाजुरा)

६. योगेन्द्र रावल (बुढीगंगा न.पा. वडा नं. ८, देवलीसैन, बाजुरा)

बाजुरा प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फ

१. निर्मला कुमारी रावल (कार्कि) (बुढीनन्दा न.पा. २, कोल्टी बाजुरा)

२. विद्या तिमिल्सेना (हिमाली गा.पा. ७, बाधु, बाजुरा)

३. महा नेपाली (खप्तड छेदेदल गा.पा ७, बुढा बाडा, बाजुरा)

४. सुनिता गुरुङ्ग (बुढीनन्दा न.पा. ३, सिराडी, बाजुरा)

५.राधिका कुमारी सिंह (बाडिमालिका न.पा. ४, रिला, बाजुरा)

राष्ट्रिय सभातर्फ

१. देवराज जोशी (बुढीगंगा न.पा. ५, कोटबाडा, बाजुरा)

२. खम्म बहादुर खाती (बुढीगंगा न.पा. ४, साहुबाडा, बाजुरा)

दार्चुला प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फ

१. श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु (महाकाली न.पा. ५, दार्चुला)

दार्चुला प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ

१. श्री करबिर सिंह कार्की (दुहु गा.पा. ३, दार्चुला)

२. श्री आनन्दी पन्त भट्ट (महाकाली न.पा. ३, दार्चुला)

राष्ट्रिय सभा सदस्यतर्फ

१. श्री महादेव बडु (महाकाली न.पा. ८, दार्चुला)

२. श्री चन्द्र सिंह सामन्त (महाकालि न.पा. ९, दार्चुला)

३. श्री गणेश राज भट्ट (महाकाली न.पा. ३, दार्चुला)

४. श्री द्रोपती डाँगा (शैल्यशिखर न.पा. ५, दार्चुला)

५. श्री शान्ति कार्की (दुहु गा.पा. ४, दार्चुला)

६. श्री देवमा लोथ्याल (अपीहिमाल गा.पा. २, दार्चुला)

७. श्री बिसन्ता सिनाल (महाकाली न.पा. ४, दार्चुला)

बैतडी प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फ

१. चतुर बहादुर चन्द

२. विष्णुदत्त जोशी

३. जानकी भट्ट

बैतडी प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक तर्फ

१. कान्ता चन्द

२. ई.दिपेन्द्र बहादुर बम

राष्ट्रिय सभा सदस्यतर्फ

१. लोकराज अवस्थी

२. प्रताप ठगुन्ना

३. सुरेन्द्र बहादुर चन्द

बझाङ प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ

१. डा. सुरेश मल्ल

२. नरेश बहादुर सिंह

३. सत्यराज भण्डारी

४. जगत प्रसाद जोशी

५. प्रकाश स्नेही रसाईली

६. अभिषेक बहादुर सिंह

७. दिपेन्द्र राज जोशी

८. डा. खगेन्द्र राज जोशी

९. केशवराज जोशी

१०. नारायण प्रसाद हमाल

बझाङ प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ

समावेशी समुह अपाङ्ग

१. मुकेश धामी

समावेशी महिला

१. चन्द्रा देवी जोशी

२. शान्ति कुमारी बोहरा (पुजारा)

३. शान्ति कुमारी महत (पिछडिएको क्षेत्र)

समावेशी समुह दलित

१. मन्जित ताम्राकार

२. रमेश बि.सी.

३. सुन्दर बहादुर स्नेही

खस आर्य

१. प्रेम बहादुर धामी

२. सम्शेर कुमार बम

राष्ट्रिय सभा सदस्य तर्फ

१. अर्जुनजंङ्ग बहादुर सिंह

२. नन्दकृष्ण जोशी

३. सि.भि.मल्ल (चन्द्र विक्रम मल्ल)

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम
