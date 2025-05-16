+
गत निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकासँग समन्वय गर्न रास्वपाले गठन गर्‍यो कार्यदल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १७:०२
३ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गत निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएकाहरुसँग समन्वय गर्ने भएको छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरुसँग समन्वय गर्न ‘स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि समन्वय कार्यदल’ गठन गरिएको छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित वा पराजितसँग समन्वय गर्न केन्द्रीय सदस्य विष्णुकुमार श्रेष्ठलाई संयोजक तोकिएको छ ।

उक्त कार्यदलको सदस्यहरुमा संगठन विभागको उपप्रमुख बोधनारायण श्रेष्ठ र नेता रञ्जु दर्शना सदस्य तोकिएका छन् ।

निर्वाचन रास्वपा
