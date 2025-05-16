+
प्रख्यात संगीतकार तथा भजन गायक रत्नमान श्रेष्ठको निधन

२०८२ पुष ४ गते १०:५१

काठमाडौं । नारायणगोपालका समकालीनका रूपमा परिचित प्रख्यात संगीतकार तथा भजन गायक रत्नमान श्रेष्ठको ९१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । पुस ३ गते राति १० बजे उनको निधन भएको छोरा राजेश्वरमान श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन् ।

वि.सं. १९९१ जेठ २३ गते काठमाडौंमा जन्मिएका श्रेष्ठ नेपालका पहिलो प्रख्यात गायक उस्ताद साइँलाका छोरा हुन् ।

श्रेष्ठ नेपाली आधुनिक, भजन तथा नेपाल भाषाका गीत–संगीत क्षेत्रमा स्थापित र सम्मानित व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन् । उनी नारायणगोपालका पारिवारिक मित्रसमेत थिए ।

वि.सं. २०१७ सालदेखि औपचारिक रूपमा भजन तथा संगीत सिर्जनाको यात्रा सुरु गरेका श्रेष्ठका रेडियो नेपालमा मात्र करिब ३५० वटा भजन रेकर्ड छन् । यसका अतिरिक्त उनले केही राष्ट्रिय गीत तथा लोकगीतहरूमा पनि संगीत तथा स्वर दिएका छन् ।

नातिकाजीदेखि योगेश वैद्यसम्म र तारादेवीदेखि कमला श्रेष्ठसम्मका चर्चित कलाकारसँग सहकार्य गरेका श्रेष्ठको निधनले संगीत क्षेत्रमा अपुरणीय क्षति पुगेको संगीतकर्मीहरुले बताएका छन् । स्वर्गीय श्रेष्ठका परिवारमा दुई छोरा र एक छोरी छन् ।

