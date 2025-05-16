+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शहरी विकास मन्त्री घिसिङको आह्वान : बाँसलाई निर्माण सामग्रीमा प्रयोग गरौँ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ४ गते १४:४७
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बाँसबाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ विमोचन गर्दै यसको प्रयोग गर्न आह्वान गर्नुभयो।
  • मन्त्री घिसिङले बाँसको प्रयोगले रोजगारी सिर्जना, ग्रामिण अर्थतन्त्र मजबुत र व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो।
  • मार्गदर्शनले बाँसको कटाइ, ग्रेडिङ्ग, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड र भूकम्प प्रतिरोधी घरका नमुना डिजाइन समावेश गरेको छ।

४ पुस, काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बाँसबाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ विमोचन गर्दै यसलाई निर्माण सामग्रीका रुपमा प्रयोग गर्न आह्वान गरेका छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालय र ह्याविटाट फर ह्युमानिटी नेपाल संस्थाको संयुक्त आयोजनामा भएको विमोचन कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधी, इन्जिनियरिङ समुदायका विज्ञ उपस्थित थिए ।

मन्त्री घिसिङले रैथाने नेपाली बाँसलाई निर्माण सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहान गर्नुपर्ने बताए । यसले रोजगारी सिर्जना भई ग्रामिण अर्थतन्त्र समेत मजबुत हुन सक्ने तथा आयातित निर्माण सामग्रीलाई निरुत्साहित गर्दै व्यापार घाटा कम गर्न समेत मद्दत गर्न सक्ने बताए । आकासबाट हेर्दा नेपालका बस्तीहरुको छानो जस्ताले ढाकेको देखिएकोमा उनले बाँसकै प्रयोगबाट जस्ताको विकल्प समेत खोज्न सुझाव दिए ।

हरित निर्माण सामग्रीको प्रयोगले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए । हाइड्रोपावरका कन्स्ट्रक्सन क्याम्प निर्माणमा समेत बाँसको प्रयोग गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

ह्याविटाट फर ह्युमानिटी नेपाल प्रमुख एलिजा स्थापितले मार्गदर्शन जारी भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यस ऐतिहासिक कार्यप्रति शहरी विकास मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिइन् । उनले भविष्यमा बाँसको प्रबर्द्धनात्मक काममा संस्थाबाट सधै सहयोग रहने बताइन् ।

मार्गदर्शनले बाँसको कटाइ, ग्रेडिङ्ग, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगलगायतका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । बाँसको प्रयोगद्वारा भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र लागत–किफायती संरचना निर्माण गर्न सकिने सरल तथा सहज ढंगको डिजाइन विधि र आवश्यक विस्तृतीकरणसहित घरका नमुना डिजाइन समावेश गरिएको छ ।

कुलमान घिसिङ बाँस संरचना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महाकाली पुल र तटबन्धको काम वर्षायामअघि नै सम्पन्न गरौं : मन्त्री घिसिङ

महाकाली पुल र तटबन्धको काम वर्षायामअघि नै सम्पन्न गरौं : मन्त्री घिसिङ
टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालतर्फ पानी छाड्न भारतसँग समन्वय भइरहेको छ : मन्त्री घिसिङ

टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालतर्फ पानी छाड्न भारतसँग समन्वय भइरहेको छ : मन्त्री घिसिङ
जेनजीका माग सम्बोधन गर्न नसके सरकारको औचित्यमा प्रश्न उठ्छ : मन्त्री घिसिङ

जेनजीका माग सम्बोधन गर्न नसके सरकारको औचित्यमा प्रश्न उठ्छ : मन्त्री घिसिङ
डेडिकेटेड विवाद : कुलमानलाई विधिशास्त्र सम्झाउँदै सर्वोच्चको पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने आदेश

डेडिकेटेड विवाद : कुलमानलाई विधिशास्त्र सम्झाउँदै सर्वोच्चको पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने आदेश
मुग्लिन-पोखरा सडक तोकिएकै समयमा सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन   

मुग्लिन-पोखरा सडक तोकिएकै समयमा सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन   
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भवन निर्माणलाई बन्धक राख्नु हुँदैन : कुलमान घिसिङ

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भवन निर्माणलाई बन्धक राख्नु हुँदैन : कुलमान घिसिङ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित