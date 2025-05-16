नोबेल मेडिकल कलेजको पाँचौ तलाबाट खसे इन्टर्न डाक्टर, उपचारको क्रममा मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरको पाँचौं तलाबाट खसेका ३४ वर्षीय एमबीबीएस इन्टर्न डाक्टर अमित यादवको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ।
- यादवको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका कारण उनलाई अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो।
- प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
६ पुस, विराटनगर । नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरको भवनबाट खसेका एक जना इन्टर्न डाक्टरको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।
प्रहरीका अनुसार आइतबार बिहान ६:३० बजेको समयमा नोबेल मेडिकल कलेजको मुख्य गेटतर्फको भवनको पाँचौं तलाबाट खसेर ३४ वर्षीय अमित यादवको मृत्यु भएको हो ।
सप्तरीको राजविराज नगरपालिका वडा नं. ९ जगदरी घर भएका उनी पाँचौ तलामाथिबाट तल भुइँमा खसेका थिए । टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका उनलाई तत्काल सोही अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो । उपचारको क्रममा आज बिहान उनको मृत्यु भएको नोबेल शिक्षण अस्पतालका व्यवस्थापक दिपेश राईले जानकारी दिए ।
यादव सोही मेडिकल कलेजको एमबीबीएस इन्टर्न डाक्टर हुन् ।
प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
