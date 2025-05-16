+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राष्ट्रिय बाली प्रजनन्, अनुवंश र बीउ विज्ञान सम्मेलन हुने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ६ गते ११:४६
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय बाली प्रजनन्, अनुवंश र बीउ विज्ञान सम्मेलन ६ माघदेखि ललितपुरमा तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने छ।
  • सम्मेलनमा देशभरिका १५० जना वैज्ञानिक, प्राविधिक, प्राध्यापक, विद्यार्थी र किसान सहभागी हुने आयोजकले जानकारी दिएका छन्।
  • सम्मेलनमा ६ वटा समूहमा विभाजित गरी ५० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने र बाली प्रजनन् क्षेत्रमा समस्याको समाधान खोजिने छ।

६ पुस, काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय बाली प्रजनन्, अनुवंश र बीउ विज्ञान सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान र बाली प्रजनन् तथा अनुवंश समाज नेपाल (पिबाग्सन) को अयोजना तथा जिन बैंक, लिबर्ड, अक्सफाम लगायतका संस्थाको सहआयोजनामा उक्त सम्मेलन हुन लागेको हो ।

सम्मेलन ६ माघदेखि ३ दिनसम्म ललितपुरमा सञ्चालन हुने छ ।

नेपालमा विभिन्न बाली प्रजनन् र आनुवंशिक अनुसन्धानको ‌इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको समीक्षा गरी बाली प्रजनन् र बीउको क्षेत्रमा देखा परेका समस्याको समाधान र भावी कार्यदिशाबारे सम्मेलनबाट निष्कर्ष निकालिने आयोजक कमिटीका तर्फबाट राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रका प्रमुख डा. कालिकाप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

यसैबीच आयोजक कमिटीले सम्मेलनको विस्तृत कार्यतालिका तयार गरी कार्यपत्रको आह्वान समेत गरिसकेको छ ।

सूचना केन्द्रका प्रमुख उपाध्यायका अनुसार ३ दिनसम्म ललितपुरमा सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलनमा देशभरीबाट बाली प्रजनन्, अनुवंश र बीउ विज्ञानका विविध क्षेत्रमा अनुसन्धान, शिक्षण र विस्तारमा संलग्न वैज्ञानिक, प्राविधिक, प्राध्यापक, विद्यार्थी र किसान गरी १५० जनाको सहभागिता रहने छ ।

सम्मेलनमा विभिन्न विषयका ६ वटा समूहमा ५० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने बताइएको छ ।

बाली प्रजनन् बीउ विज्ञान सम्मेलन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘अवतार ३’ ले विश्वभर ३६५ मिलियन डलर ओपनिङ गर्ने प्रक्षेपण

‘अवतार ३’ ले विश्वभर ३६५ मिलियन डलर ओपनिङ गर्ने प्रक्षेपण
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औषधि योग र ध्यान : मन्त्री पुन

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औषधि योग र ध्यान : मन्त्री पुन
संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई मसी प्रहार गरेर दुर्व्यवहार

संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई मसी प्रहार गरेर दुर्व्यवहार
इंग्ल्यान्डविरुद्ध लगातार तेस्रो जितसँगै अस्ट्रेलियाले रिटेन गर्‍यो ‘एसेज’

इंग्ल्यान्डविरुद्ध लगातार तेस्रो जितसँगै अस्ट्रेलियाले रिटेन गर्‍यो ‘एसेज’
सीवाईसी, कालिका, स्वरोजगार, महुली, मिथिला र ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको लाभांश घोषणा

सीवाईसी, कालिका, स्वरोजगार, महुली, मिथिला र ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको लाभांश घोषणा
तेरिया मगरको डेब्यू फिल्म ‘मीतज्यू’ को छायांकन माघदेखि, कार्यशाला सुरु

तेरिया मगरको डेब्यू फिल्म ‘मीतज्यू’ को छायांकन माघदेखि, कार्यशाला सुरु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित