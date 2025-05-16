+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

तेरिया मगरको डेब्यू फिल्म ‘मीतज्यू’ को छायांकन माघदेखि, कार्यशाला सुरु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ६ गते ११:२५
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्देशक अनिल बुढामगरको दोस्रो कथानक फिल्म 'मीतज्यू' को निर्माण सुरु भएको छ र शनिबारदेखि अभिनय कार्यशाला सुरु भएको छ।
  • भारतीय टिभी रियालिटी शो विजेता डान्सर तेरिया मगरले नेपाली फिल्म 'मीतज्यू' बाट डेब्यू गर्न लागेकी छिन्।
  • फिल्मको छायांकन माघ पहिलो सातादेखि रोल्पाका विभिन्न स्थानमा थालिनेछ र प्रदर्शन १५ जेठलाई तोकिएको छ।

काठमाडौं । ‘घरज्वाइँ’ फेम्ड निर्देशक अनिल बुढामगरको दोस्रो कथानक फिल्म ‘मीतज्यू’ को निर्माण सुरु भएको छ । शनिबारदेखि फिल्मको अभिनय कार्यशाला सुरु भएको छ ।

कार्यशालामा डान्सर तेरिया मगर, पुष्कर गुरुङ, राज थापा, सुवर्ण थापा, अनु थापा, स्मिता लामिछाने सहभागी रहेको जनाइएको छ ।

भारतीय टिभी रियालिटी शो ‘डान्स इण्डिया डान्स लिल मास्टर्स’ को सिजन ३ र ‘झलक दिखलाजा’ सिजन ९ की विजेता डान्सर मगरले नेपाली फिल्मको यो प्रोजेक्टबाट डेब्यू गर्न लागेकी हुन् ।

अभिनय कार्यशाला केही दिन चल्ने जनाइएको छ । निर्माता जनक घर्तीमगरले कलाकारलाई वर्कसपमार्फत आफ्नो भूमिकबारे जानकारी गराउन खोजिएको बताए ।

छायांकन माघ पहिलो सातादेखि थाल्ने तयारी छ । यो फिल्ममा दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, शिशिर वाङ्देल, अरुण पुनमगर, उत्तमराज पाण्डे, सविन कट्टेल, उमेश सोनाम, पवित्रा खड्का, चाहना रानामगर, अनुशा राई, खड्कबहादुर पुन मगरको पनि अभिनय हुनेछ ।

रोल्पाका विभिन्न स्थानमा खिचिने फिल्मको प्रदर्शन १५ जेठलाई तोकिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘मीतज्यू’बाट फिल्ममा डेब्यु गर्दै तेरिया मगर
तेरिया मगर मीतज्यू
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कञ्चनपुर कारागारको घटना छानबिन गर्न समिति गठन

कञ्चनपुर कारागारको घटना छानबिन गर्न समिति गठन
पर्सामा गाडी लिएर हतियारसहित बर्दीमै किन आए भारतीय सुरक्षाकर्मी ?

पर्सामा गाडी लिएर हतियारसहित बर्दीमै किन आए भारतीय सुरक्षाकर्मी ?
इमरान खानलाई १७ वर्ष जेल सजाय तोकिएपछि पाकिस्तानमा देशव्यापी आन्दोलन आह्वान

इमरान खानलाई १७ वर्ष जेल सजाय तोकिएपछि पाकिस्तानमा देशव्यापी आन्दोलन आह्वान
मधेश मुख्यमन्त्री कार्यालय गृहमा सारियो

मधेश मुख्यमन्त्री कार्यालय गृहमा सारियो
अमेरिकी सरकारको वेबसाइटबाटै हराए एपस्टिन मुद्दाका १६ फाइलहरू

अमेरिकी सरकारको वेबसाइटबाटै हराए एपस्टिन मुद्दाका १६ फाइलहरू
बागमती नदीमा तैरिने फोहोर संकलन गर्न राखियो ट्रास बेरियर

बागमती नदीमा तैरिने फोहोर संकलन गर्न राखियो ट्रास बेरियर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित