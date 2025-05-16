तेरिया मगरको डेब्यू फिल्म ‘मीतज्यू’ को छायांकन माघदेखि, कार्यशाला सुरु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- निर्देशक अनिल बुढामगरको दोस्रो कथानक फिल्म 'मीतज्यू' को निर्माण सुरु भएको छ र शनिबारदेखि अभिनय कार्यशाला सुरु भएको छ।
- भारतीय टिभी रियालिटी शो विजेता डान्सर तेरिया मगरले नेपाली फिल्म 'मीतज्यू' बाट डेब्यू गर्न लागेकी छिन्।
- फिल्मको छायांकन माघ पहिलो सातादेखि रोल्पाका विभिन्न स्थानमा थालिनेछ र प्रदर्शन १५ जेठलाई तोकिएको छ।
काठमाडौं । ‘घरज्वाइँ’ फेम्ड निर्देशक अनिल बुढामगरको दोस्रो कथानक फिल्म ‘मीतज्यू’ को निर्माण सुरु भएको छ । शनिबारदेखि फिल्मको अभिनय कार्यशाला सुरु भएको छ ।
कार्यशालामा डान्सर तेरिया मगर, पुष्कर गुरुङ, राज थापा, सुवर्ण थापा, अनु थापा, स्मिता लामिछाने सहभागी रहेको जनाइएको छ ।
भारतीय टिभी रियालिटी शो ‘डान्स इण्डिया डान्स लिल मास्टर्स’ को सिजन ३ र ‘झलक दिखलाजा’ सिजन ९ की विजेता डान्सर मगरले नेपाली फिल्मको यो प्रोजेक्टबाट डेब्यू गर्न लागेकी हुन् ।
अभिनय कार्यशाला केही दिन चल्ने जनाइएको छ । निर्माता जनक घर्तीमगरले कलाकारलाई वर्कसपमार्फत आफ्नो भूमिकबारे जानकारी गराउन खोजिएको बताए ।
छायांकन माघ पहिलो सातादेखि थाल्ने तयारी छ । यो फिल्ममा दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, शिशिर वाङ्देल, अरुण पुनमगर, उत्तमराज पाण्डे, सविन कट्टेल, उमेश सोनाम, पवित्रा खड्का, चाहना रानामगर, अनुशा राई, खड्कबहादुर पुन मगरको पनि अभिनय हुनेछ ।
रोल्पाका विभिन्न स्थानमा खिचिने फिल्मको प्रदर्शन १५ जेठलाई तोकिएको छ ।
