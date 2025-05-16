मधेश मुख्यमन्त्री कार्यालय गृहमा सारियो

६ पुस, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश भवनभित्रै रहेको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा सरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय गत २३ भदौमा जलाइएपछि मधेश भवनभित्र रहेको कबर्ड हलमा सारिएको थियो ।
आवश्यक भौतिक पूर्वाधार संरचना तथा फर्निचर नभएपछि जेनतेन कार्यालय सञ्चालनमा थियो ।
तर मुख्यमन्त्रीकै कार्यकक्ष थिएन । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको निर्णयले सो कार्यालय गृहसञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा सारिएको हो ।
गृहसञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको कबर्ड हलमा सारिएको हो ।
