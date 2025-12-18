+
मधेश भवनमा मनाइयो ध्यान दिवस

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ६ गते १४:२२

६ पुस, जनकपुरधाम । मधेश सरकारको मधेश भवनमा विश्व ध्यान दिवस मनाइएको छ ।

मधेश भवनको कवर्ड हलमा मनाइएको ध्यान दिवसमा मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव लगायत सरकारका मन्त्रीहरू, दलका नेताहरू, सचिव र विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

ध्यान बारे अनुभवी विश्वलाल सिंहले ध्यानको बारेमा अभ्यास गराएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणाअनुसार आज डिसेम्बर २१ तारिखमा ‘विश्व ध्यान दिवस’ मनाउने गरिएको छ ।

मधेश सरकार विश्व ध्यान दिवस
