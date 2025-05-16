लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले २१ प्रतिशत लाभांश दिने

Listen News
News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले सेयरधनीका लागि चुक्ता पूँजीको २१.०५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ।
- लाभांश आगामी साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपश्चात वितरण हुनेछ।
- कम्पनीको हाल सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९३५ रुपैयाँ हाराहारीमा छ।
६ पुस, काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ ।
कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले सेयरधनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको २१.०५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । यो सबै नगद लाभांश हो । करसहित नगद लाभांश घोषणा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
यो लाभांश आगामी साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपश्चात वितरण हुनेछ । हाल यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९३५ रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।
