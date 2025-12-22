+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पाँच महिनामा वैदेशिक व्यापार ९ खर्ब नजिक, इन्धनले जित्यो कुल निर्यात

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मंसिरसम्म ७ खर्ब ३५ अर्ब १४ करोड बराबर वैदेशिक व्यापार भएको छ । आयात र निर्यात दुवै वृद्धि हुँदा समग्र वैदेशिक व्यापार उकालो लागेको छ ।

0Comments
Shares
अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०८२ पुष ७ गते १५:४९
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा वैदेशिक व्यापार ८ खर्ब ८२ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ, जुन गत आवको तुलनामा २०.०७ प्रतिशत बढी हो।
  • मंसिर मसान्तसम्म आयात ७ खर्ब ६६ अर्ब १८ करोड र निर्यात १ खर्ब १६ अर्ब ५० करोड पुगेको छ, निर्यात ५८.१७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
  • नेपालले पाँच महिनामा भारतबाट ४ खर्ब ३४ अर्ब, चीनबाट १ खर्ब ६३ अर्ब र अर्जेन्टिनाबाट ४४ अर्ब ५६ करोड बराबर वस्तु आयात गरेको छ।

७ पुस, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो पाँच महिनामा वैदेशिक व्यापार ९ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म ८ खर्ब ८२ अर्ब ६९ करोड बराबर वैदेशिक व्यापार भएको छ । जुन गत आव सोही अवधिको तुलनामा २०.०७ प्रतिशतभन्दा धेरै हो । गत आव २०८१/८२ मंसिरसम्म ७ खर्ब ३५ अर्ब १४ करोड बराबर वैदेशिक व्यापार भएको तथ्यांक छ ।

आयात र निर्यात दुवै वृद्धि हुँदा समग्र वैदेशिक व्यापार उकालो लागेको तथ्यांकले देखाएको छ । विभागका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म ७ खर्ब ६६ अर्ब १८ करोड बराबर वस्तु आयात भएको छ । जुन गत आव सोही अवधिको तुलनामा १५.८३ प्रतिशत धेरै हो । निर्यात भने १ खर्ब १६ अर्ब ५० करोड बराबर भएको छ । यो गत  आवको तुलनामा ५८.१७ प्रतिशत धेरै हो ।

कुल वैदेशिक व्यापारको आकार २० प्रतिशतले वृद्धि भए पनि व्यापार घाटा भने १०.५२ प्रतिशतले बढेको छ । यसो हुनुमा निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि हुनु हो । मंसिर मसान्तसम्म व्यापार घाटा ६ खर्ब ४९ अर्ब ६८ करोड बराबर भएको छ । गत आव सोही अवधिमा व्यापार घाटा ५ खर्ब ८७ अर्ब ८२ करोड बराबर थियो । कुल वैदेशिक व्यापारमा आयात हिस्सा केही खस्किएको छ । जुन ३.५३ प्रतिशतले घटेर ८६.८० प्रतिशत कायम भएको छ ।

त्यस्तै निर्यात हिस्सा ३१.७३ ले बढेर १३.२० प्रतिशत कायम भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

मंसिर मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापार

आयात : ७ खर्ब ६६ अर्ब

निर्यात : १ खर्ब १६ अर्ब

व्यापार घाटा : ६ खर्ब ४९ अर्ब

कुल वैदेशिक व्यापार : ८ खर्ब ८२ अर्ब

आयात/निर्यात अनुपात : ६.५८

निर्यात हिस्सा : १३.२० प्रतिशत

आयात हिस्सा : ८६.८० प्रतिशत

इन्धन आयातले जित्यो निर्यात

अघिल्लो महिनासम्म इन्धन आयातको तुलनामा कुल निर्यात तल थियो । पाँचौं महिना पुग्दा कुल निर्यातलाई इन्धन आयातले जितेको छ । इन्धन आयातका लागि ५ महिनामा १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ । कुल निर्यात भने १ खर्ब १६ अर्बमा सीमित छ । विभिन्न प्रकारका तेल र घिउ तथा कच्चापदार्थ आयात दोस्रो स्थानमा छ । जुन ६३ अर्ब १४ करोड बराबर भएको छ ।

त्यस्तै आइरन र स्टिल आयात ५४ अर्ब ६ करोड बराबर भएको देखिन्छ । इलेक्ट्रिकल मेसिनरी र पार्ट्स आयातमा ५३ अर्ब ९३ करोड विदेशिएको छ । सवारीसाधन आयात ४७ अर्ब १९ करोड बराबर आयात भएको छ ।

 

यस्तै मल आयातमा ३२ अर्ब १५ करोड खर्च भइसकेको देखिन्छ । औषधिजन्य वस्तु आयात १८ अर्ब २० करोड छ । तरकारीजन्य वस्तु आयातमा १४ अर्ब ८९ करोड विदेशिएको तथ्यांक छ ।

निर्यातमा समेत तेल र घिउको हिस्सा पहिलो स्थानमा छ । जुन ५४ अर्ब ४५ करोड बराबर निर्यात भएको छ । कफी, चिया र मसला निर्यात दोस्रो स्थानमा छ । जुन ८ अर्ब १६ करोड बराबर भएको छ ।

भारत, चीन र अर्जेन्टिना नेपालका ठूला आयातकर्ता

पहिलो पाँच महिनाको तथ्यांक हेर्दा नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनपछि अर्जेन्टिना ठूलो आयातकर्तामा पर्छ । भारतबाट पाँच महिनामा ४ खर्ब ३४ अर्बको वस्तु आयात भएको छ । निर्यात ९५ अर्ब बराबर भएको छ ।

त्यस्तै चीनबाट १ खर्ब ६३ अर्बको आयात भएको छ । निर्यात भने ४६ करोड बराबर मात्र भएको छ । अर्जेन्टिनाबाट ४४ अर्ब ५६ करोडको आयात हुँदा निर्यात भने ८ लाख बराबरमात्र भएको छ ।

यस्तै युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) चौथो स्थानमा छ । त्यहाँबाट २३ अर्ब ४५ करोडको आयात र ८४ करोडको निर्यात भएको छ । अमेरिका पाँचौं स्थानमा छ । त्यहाँबाट १० अर्ब ३५ करोडको सामान आयात हुँदा ७ अर्ब ४२ करोड ६० लाख बराबर वस्तु निर्यात भएको तथ्यांक छ ।

डिजेलभन्दा धेरै सोयाबिन तेल आयात

तथ्यांक अनुसार वस्तु आयातमा डिजेललाई कच्चा सोयाबिन तेलले उछिनेको छ । पाँच महिनामा ४६ अर्ब ९७ करोड बराबर कच्चा सोयाबिन तेल आयात भएको छ । ३० करोड ३७ लाख लिटर सोयाबिन तेल आयात तथ्यांक छ ।

डिजेल दोस्रो स्थानमा छ । जुन ४५ अर्ब ६० करोड बराबर आयात भएको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको पेट्रोल आयात २७ अर्ब ३३ करोड  बराबर भएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास चौथो स्थानमा छ । जुन २२ अर्ब ३९ करोड बराबर आयात भएको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै १९ अर्ब १३ करोड बराबर स्मार्ट फोन आयात भएको छ । सुन आयात १९ अर्ब ७ करोडको भएको छ ।

निर्यातमा अगाडि कुन–कुन वस्तु ?

तथ्यांक अनुसार निर्यातमा सबैभन्दा अगाडि सोयाबिन तेल छ । जुन ४६ अर्ब ५५ करोड बराबर निर्यात भएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको अलैँची ५ अर्ब ५३ करोडको निर्यात भएको छ । कार्पेट निर्यात ४ अर्ब १३ करोड, सूर्यमुखी तेल ३ अर्ब ७३ करोड र जुट निर्यात २ अर्ब ७३ करोड बराबर भएको छ ।

आयात र निर्यात भन्सार विभाग वैदेशिक व्यापार
लेखक
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउने समय थप गर्न कांग्रेसको माग

समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउने समय थप गर्न कांग्रेसको माग
देउवा भेट्न महाराजगञ्ज पुगे ओली

देउवा भेट्न महाराजगञ्ज पुगे ओली
सडक निर्माणमा एमसीए नेपालले गर्‍यो साढे ३ अर्बको ठेक्का सम्झौता  

सडक निर्माणमा एमसीए नेपालले गर्‍यो साढे ३ अर्बको ठेक्का सम्झौता  
मस्कोमा कार बम विस्फोट, सेना प्रमुखको मृत्यु

मस्कोमा कार बम विस्फोट, सेना प्रमुखको मृत्यु
कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय २१ फागुनको चुनावमा भाग लिने हो : सहमहामन्त्री यादव

कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय २१ फागुनको चुनावमा भाग लिने हो : सहमहामन्त्री यादव
मतदान प्रभावित होला भनेर ‘नो भोट’को व्यवस्था राखिएन: राधेश्याम अधिकारी

मतदान प्रभावित होला भनेर ‘नो भोट’को व्यवस्था राखिएन: राधेश्याम अधिकारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित