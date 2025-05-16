रवि-बालेन भेटको प्रबन्ध मिलाएका असिम साह भन्छन्- कथाको सुखद सुरुवात भएको छ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौंका मेयर बालेन साहबीच मध्यरातमा भेटवार्ता सकारात्मक भएको उनीहरु निकट नेताले बताएका छन्।
- भेटवार्ता असिम साहको म्युजिक कम्पनी जी २१ को कार्यालयमा मध्यरातसम्म चलेको थियो र उनीहरु एउटै गाडिमा निस्केका थिए।
- असिम साहले भने- बालेन र रवि मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने देशको माग हो र यो भेटले एकताको सन्देश दिएको छ ।
८ पुस, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं का मेयर बालेन साहबीच मध्यरातमा भएको भेटवार्ता सकारात्मक भएको उनीहरु निकट नेताले बताएका छन् ।
गएराति असिम साहको म्युजिक कम्पनी जी २१ को कार्यालयमा रवि र बालेनबिच भेटवार्ता भएको भएको थियो । भेटपछि उनीहरु एउटै गाडिमा बसेर निस्किका थिए ।
भेटमा सहभागी असिम साहले भेट सौहार्दपूर्ण भएको र मिलेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
भेटमा भएका छलफलका विषय सार्वजनिक त भएका छैनन् तर यो भेटले एकताको सन्देश दिएको उनीहरु निकट नेताले बताएका छन् ।
भेटवार्ताको चाँजोपाँजो मिलाएका रास्वपा नेता असिम साहले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘बालेन र रवि मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने देशको माग हो । त्यसको सुखद सुरुवात भएको छ । सन्देश केहो भने दुई जना मिलेर जाने हो । अब अगाडि बढ्ने हो ।’
उनले फेसबुकमा पनि लेखेका छन्, ‘अन्ततः कथाको सुखद सुरुवात भएको छ । रवि र बालेन दुई दाजु–भाइको मिलन भएको छ । यो व्यक्तिको मात्र होइन, देशले खोजेको आशाको मिलन हो । हामी सबै नेपालीलाई बधाई ।’
सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोपमा लामो समयको कारागार बसाइपछि गत शुक्रबार धरौटीमा रिहा भएका रविले विभिन्न राजनीतिक भेटवार्ता र पार्टी गतिविधि बाक्लो बनाएका छन् ।
