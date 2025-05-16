+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संसद पुनर्स्थापना रोजेर महाधिवेशन ढिलो गरे कांग्रेसलाई प्रत्युत्पादक हुन्छ : प्रदीप पौडेल

अहिलेको अधिवेशनको कार्यतालिका केही तलमाथि भए पनि महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुनुपर्ने पौडेलले बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ८ गते ११:४१

८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले संसद पुनर्स्थापनाको बाटो रोजेर पार्टी महाधिवेशन ढिलो गरे प्रत्युत्पादक हुने बताएका छन् । आज काठमाडौंमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले सो धारणा राखेका हुन् ।

उनले भने, ‘हामी संसद पुनर्स्थापनाको बाटो लाग्यौं, अधिवेशन ढिलो गरे पनि हुने भो भनेर हामीले ब्याक गिएर लगाउने काम गर्‍यौं भने त्यो कांग्रेसका लागि असाध्यै धेरै प्रत्युत्पादक हुन्छ ।’

अधिवेशनको कार्यतालिका व्यवहारिक नभएको स्वीकार्दै उनले तर महाधिवेशन भने हुने बताए ।

नेपाली कांग्रेसलाई अधिवेशन लागिसकेको र नेताहरु जिल्लाजिल्लामा गइसकेको बताउँँदै उनले भने, ‘जजसको जेजे इन्ट्रेस्ट भए पनि कांग्रेसलाई अधिवेशन लागिसकेको स्थिति छ । यो स्थितिलाई हामीले अगाडि बढाकोबढाई गर्‍यौं भने यो सेड्युल अलि–अलि तलमाथि होला । तर अधिवेशन हुन्छ ।’

‘एउटा सेड्युल हामीले ल्याइसकेका छौं । त्यो सेड्युलमा व्यवहारिकता छैन त्यो म आफैं पनि स्वीकार्छु,’ उनले भने, ‘अनि हामीले नवीकरणको समय जहिलेसम्म निर्धारण गरेका थियौं, त्यो पहिलो समय, दोस्रो समय र तेस्रो समय पनि हामीले थप्दै आउनुपर्‍यो । सुरुवाती चरणमै हामीले त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । अब नयाँ सदस्यता वितरणको जुन अवधि तोकेका छौं, त्यो पनि थप्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । तर नयाँ सदस्यता वितरणको प्रक्रिया पनि एकदमै स्वभाविक ढंगले अगाडि बढेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई अधिवेशन लागेको छ । काठमाडौंमा हुने जिल्लाका नेताहरु अहिले काठमाडौंमा सायदै कोही हुनुहोला । सबै जिल्ला गइसकेको स्थिति छ ।’

अहिलेको अधिवेशनको कार्यतालिका केही तलमाथि भए पनि महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुनुपर्ने पौडेलले बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसद पुनर्स्थापना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रदीप पौडेल भन्छन्- महाधिवेशनविना निर्वाचनमा गए कांग्रेसको सर्मनाक हार हुन्छ

प्रदीप पौडेल भन्छन्- महाधिवेशनविना निर्वाचनमा गए कांग्रेसको सर्मनाक हार हुन्छ
अनुगमनका लागि कांग्रेस पार्टी कार्यालय पुग्यो सरकारी टोली

अनुगमनका लागि कांग्रेस पार्टी कार्यालय पुग्यो सरकारी टोली
कांग्रेसमा तल्लो तहको महाधिवेशन तालिका सार्ने तयारी

कांग्रेसमा तल्लो तहको महाधिवेशन तालिका सार्ने तयारी
कांग्रेस क्रियाशील सदस्यताको फारम पुस ९ गते ‘लक’ गरिने

कांग्रेस क्रियाशील सदस्यताको फारम पुस ९ गते ‘लक’ गरिने
समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउने समय थप गर्न कांग्रेसको माग

समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउने समय थप गर्न कांग्रेसको माग
कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय २१ फागुनको चुनावमा भाग लिने हो : सहमहामन्त्री यादव

कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय २१ फागुनको चुनावमा भाग लिने हो : सहमहामन्त्री यादव

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित