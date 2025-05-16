सुनका गरगहना चोरी आरोपमा ज्वेलर्स सञ्चालक पक्राउ

८ पुस, काठमाडौं । सुनका गरगहना चोरी आरोपमा एक ज्वेलर्सका सञ्चालक पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा डल्लुमा सीता ज्वेलर्सका सञ्चालक ५४ वर्षीय विकाश लकाई छन् । उनलाई प्रहरी वृत्त बालाजुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
२ मंसिरमा बालाजु बाइपासस्थित एक घरबाट गरगहना चोरी भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी भएको थियो । सोही घटनाको अनुसन्धानका क्रममा उनी पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए ।
उनीबाट प्रहरीले सुनको नेक्लेस १४ थान, लकेट ९ थान, मंगलसुत्र ८ थान, नौगेडी ५ थान र पिस लकेट ३ थान बरामद गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4