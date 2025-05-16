+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धितोपत्रको झुटो कारोबार र मूल्य प्रभावित कसुरमा सेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवाल पक्राउ

सीआईबीले अग्रवाललाई सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएको र झुटो कारोबार र मूल्य प्रभावित कसुरमा पक्राउ गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ४ गते १९:४५
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवाललाई सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ।
  • नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धानपछि सीआईबीले अग्रवालमाथि झुटो कारोबार र मूल्य प्रभावित कसुरमा कारबाही अघि बढाएको छ।
  • अग्रवालले जोशी हाइड्रोपावर र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य बढाउन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी करिब ४९ लाख १९ हजार नाफा आर्जन गरेको आरोप छ।

४ पुस, काठमाडौं । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवाललाई पक्राउ गरेको छ ।

सीआईबीले अग्रवाललाई सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएको र झुटो कारोबार र मूल्य प्रभावित कसुरमा पक्राउ गरेको हो ।

यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सोही अनुसार सीआईबीले पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

अग्रवालले सस्तोमा सेयर खरिद गर्ने गलत प्रचारप्रचार गरी मूल्य बढाइ बिक्री गर्ने गर्दै आएका थिए । उनी आफूले सेयर खरिद गरिसकेपछि समाजिक सञ्जाल मार्फत लगानीकर्तालाई खरिद गर्न लगाउने र मूल्य नै तोकेर यति पुर्‍याउने भन्दै झुट्टा आश्वासन दिने गर्थे ।

सेयर लगानीकर्ताले खरिद गर्न थालेपछि भने अग्रवाल आफ्नो सेयर बिक्री गर्थे । सोही विषयमा बोर्डमा उजुरी परेपछि अध्ययन गरेको थियो । बोर्डको अध्ययनले पनि अग्रवालले झुटा कारोबार गर्ने गरेको ठहर गरेको थियो ।

अग्रवालले सेयर बजारमा गरेका झुटा कारोबार तथा भ्रामक सूचना फैलाएर सेयर मूल्य बढाउने विषय र सेयर मूल्य बढाउन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेको विषयमा अनलाइनखबरले निरन्तर समाचार लेख्दै आएको थियो ।

सीआईबीले बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन अनुसार प्रतिवादी दीपेन्द्र अग्रवालले जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर खरिद गरी भ्रामक सूचना सार्वजनिक गरी उच्च मूल्यमा सेयर बिक्री गरी करिब ४९ लाख १९ हजार कानुन विपरस्त नाफा आर्जन गरेको अरोप लगाएको छ ।

त्यस्तै अग्रवालले आपसी खरिद–बिक्री तथा आफन्त सम्बद्ध संस्थाबीच वास्तविक स्वामित्व नबदलिने गरी कारोबार गरेको समेत सीआईबीले जनाएको छ ।

कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएको आरोप समेत सीआईबीले लगाएको छ । सीआईबीेले धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन समेतका आधारमा काठमाडौं चुनदेवीबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

अग्रवालले अन्य व्यक्तिका कारोबार खाता पनि आफैं चलाउने र धितोपत्र ब्रोकरसँग लिनुपर्ने पैसा असुल गर्ने तर तिर्नुपर्ने पैसाका सन्दर्भमा अनेक लफडा गरेर भुक्तानी नदिने गरेका थिए ।

त्यस्तै आफैंले एक कारोबार खाताको पैसा अर्को व्यक्तिकोमा ट्रान्स्फर गर्नेसमेत काम गरेपछि धितोपत्र बोर्डमा उजुरी परेको थियो ।

दीपेन्द्र अग्रवाल पक्राउ सीआईबी सेयर कारोबारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धितोपत्र ब्रोकरले दीपेन्द्र अग्रवाल समूहलाई सेयर किन्ने ‘लिमिट’ नदिने 

धितोपत्र ब्रोकरले दीपेन्द्र अग्रवाल समूहलाई सेयर किन्ने ‘लिमिट’ नदिने 
फरार अभियुक्त मिता र ज्योतिले ब्रोकर पक्रन कसरी दिए उजुरी ?

फरार अभियुक्त मिता र ज्योतिले ब्रोकर पक्रन कसरी दिए उजुरी ?
सेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवाल हाजिरी जमानीमा रिहा

सेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवाल हाजिरी जमानीमा रिहा
सेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवाललाई हिरासत राख्न ४ दिन म्याद थप

सेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवाललाई हिरासत राख्न ४ दिन म्याद थप
सेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवालविरुद्ध ३ दिन म्याद थप

सेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवालविरुद्ध ३ दिन म्याद थप
पीडितले न सेयर पाए, न साढे ६ करोड, अग्रवाल समातिँदा २ अझै फरार

पीडितले न सेयर पाए, न साढे ६ करोड, अग्रवाल समातिँदा २ अझै फरार

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित