एसियाली वाइल्डवाटर क्यानोइङमा नेपाली खेलाडीलाई दुई पदक

- नेपालका कृष्ण खड्काले चीनमा सम्पन्न नु जियाङ एसियाली वाइल्डवाटर क्यानोइङ च्याम्पियनसिपमा छोटो दूरी स्पर्धामा स्वर्ण पदक जित्न सफल भए।
- रञ्जन कडेलले सोही स्पर्धामा कांस्य पदक हात पारेका छन्।
- यो उपलब्धिले नेपाली खेलाडीहरूको मेहनत र अभ्यासको परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद क्षेत्रमा देशलाई चिनाएको छ।
८ पुस, काठमाडौं । चीनमा सम्पन्न नु जियाङ एसियाली वाइल्डवाटर क्यानोइङ च्याम्पियनसिप मा नेपाली खेलाडीले दुई पदक जितेका छन्।
नेपालका कृष्ण खड्का ले छोटो दूरी (सर्ट डिस्टेन्स) स्पर्धामा स्वर्ण पदक जित्न सफल भए। त्यस्तै, रञ्जन कडेल ले सोही स्पर्धामा कांस्य पदक हात पारे।
एसियाली स्तरका उत्कृष्ट खेलाडीहरू सहभागी भएको प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीहरूको यो उपलब्धिले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद क्षेत्रमा चिनाएको छ।
खेलाडीहरूको मेहनत, अनुशासन र निरन्तर अभ्यासको परिणामस्वरूप यो सफलता प्राप्त भएको बताइएको छ।
यस उपलब्धिपछि खेलाडीहरूलाई भविष्यका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा अझ राम्रो प्रदर्शन गर्न शुभकामना र प्रोत्साहन दिइएको छ।
