+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बुद्ध र गान्धीको दर्शनबाट उत्प्रेरित कथामा मनोज पण्डितले ‘ग्रेट’ निर्देशन गर्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ९ गते १४:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चलचित्र 'ग्रेट'ले बुद्ध र महात्मा गान्धीको दर्शनबाट उत्प्रेरित भएर मानिसको महानता के मा हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नेछ।
  • मनोज पण्डितको लेखन, निर्देशन तथा निर्माणमा बनेको 'ग्रेट'को छायांकन माघदेखि पर्वत जिल्लाको पैयुँ क्षेत्रमा सुरु हुनेछ।
  • चलचित्र विकास बोर्डले बुधबार 'ग्रेट'लाई निर्माणको इजाजत दिएको छ र यसमा मनोज पण्डित, विशाल पोखरेल लगायत कलाकारको अभिनय रहनेछ।

काठमाडौं । हिंसाको माध्यमबाट के शान्ति प्राप्त हुन्छ ? बुद्ध र महात्मा गान्धीको दर्शनबाट उत्प्रेरित भएर लेखिएको कथामा आधारित चलचित्र ‘ग्रेट’ ले मानिसको महानता के मा हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरको खोजी गर्छ ।

इन्डी फिल्म निर्माणको शैलीमा निर्माण हुने जनाइएको यो रोमान्चक ड्रामामा मनोज पण्डित, विशाल पोखरेल अग्रिम पण्डित, देवेन्द नेपाल, दीपक भट्टराई, रिश्ता अधिकारी लगायतका कलाकारको अभिनय रहनेछ ।

युधिष्ठिर सरस्वती क्रियसनस्को ब्यानरमा बन्ने फिल्मको छायांकन पर्वत जिल्लाको पैयुँ क्षेत्रमा माघदेखि सुरु हुनेछ । विवेक लामाले फिल्म छायांकन गर्नेछन् । मनोज पण्डितको लेखन निर्देशन तथा निर्माणमा चलचित्र बन्दैछ ।

लक्ष्य, दासढुंगा, बधशाला, छायाँ, खाग, एकपछि पण्डित निर्देशित यो सातौं फिल्म हुनेछ । बुधबार चलचित्र विकास बोर्डले यो फिल्मलाई निर्माणको इजाजत दिएको छ ।

ग्रेट मनोज पण्डित
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभा चुनाव : सुमन सायमी काठमाडौं-८ र ९ बाट सिफारिस

प्रतिनिधिसभा चुनाव : सुमन सायमी काठमाडौं-८ र ९ बाट सिफारिस
तासमा चिप जोड्ने र आँखामा लेन्स लगाएर क्यासिनो खेलाउने ७ जना पक्राउ

तासमा चिप जोड्ने र आँखामा लेन्स लगाएर क्यासिनो खेलाउने ७ जना पक्राउ
बर्नमाउथबाट एन्टोइन सेमेन्यो भित्र्याउने प्रयासमा सिटी

बर्नमाउथबाट एन्टोइन सेमेन्यो भित्र्याउने प्रयासमा सिटी
एनसीएचएलका नयाँ डिजिटल प्रोडक्ट सार्वजनिक, विभिन्न संस्थाले पाए अवार्ड

एनसीएचएलका नयाँ डिजिटल प्रोडक्ट सार्वजनिक, विभिन्न संस्थाले पाए अवार्ड
करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण सुरु

करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण सुरु
अमरबहादुर बमको जीवन रक्षाका लागि अभियान सुरु

अमरबहादुर बमको जीवन रक्षाका लागि अभियान सुरु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित