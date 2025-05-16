बुद्ध र गान्धीको दर्शनबाट उत्प्रेरित कथामा मनोज पण्डितले ‘ग्रेट’ निर्देशन गर्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चलचित्र 'ग्रेट'ले बुद्ध र महात्मा गान्धीको दर्शनबाट उत्प्रेरित भएर मानिसको महानता के मा हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नेछ।
- मनोज पण्डितको लेखन, निर्देशन तथा निर्माणमा बनेको 'ग्रेट'को छायांकन माघदेखि पर्वत जिल्लाको पैयुँ क्षेत्रमा सुरु हुनेछ।
- चलचित्र विकास बोर्डले बुधबार 'ग्रेट'लाई निर्माणको इजाजत दिएको छ र यसमा मनोज पण्डित, विशाल पोखरेल लगायत कलाकारको अभिनय रहनेछ।
काठमाडौं । हिंसाको माध्यमबाट के शान्ति प्राप्त हुन्छ ? बुद्ध र महात्मा गान्धीको दर्शनबाट उत्प्रेरित भएर लेखिएको कथामा आधारित चलचित्र ‘ग्रेट’ ले मानिसको महानता के मा हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरको खोजी गर्छ ।
इन्डी फिल्म निर्माणको शैलीमा निर्माण हुने जनाइएको यो रोमान्चक ड्रामामा मनोज पण्डित, विशाल पोखरेल अग्रिम पण्डित, देवेन्द नेपाल, दीपक भट्टराई, रिश्ता अधिकारी लगायतका कलाकारको अभिनय रहनेछ ।
युधिष्ठिर सरस्वती क्रियसनस्को ब्यानरमा बन्ने फिल्मको छायांकन पर्वत जिल्लाको पैयुँ क्षेत्रमा माघदेखि सुरु हुनेछ । विवेक लामाले फिल्म छायांकन गर्नेछन् । मनोज पण्डितको लेखन निर्देशन तथा निर्माणमा चलचित्र बन्दैछ ।
लक्ष्य, दासढुंगा, बधशाला, छायाँ, खाग, एकपछि पण्डित निर्देशित यो सातौं फिल्म हुनेछ । बुधबार चलचित्र विकास बोर्डले यो फिल्मलाई निर्माणको इजाजत दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4