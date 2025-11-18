+
प्रभु साह नेतृत्वको आजपामा प्रवेश गरिन् एलिजा गौतम

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ९ गते १८:५२

९ पुस, काठमाडौं । कलाकार एलिजा गौतम आम जनता पार्टी (आजपा) प्रवेश गरेकी छिन् ।

काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आज बसेको आजपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी हुँदै गौतम पार्टीमा प्रवेश गरेकी हुन् ।

आजपा प्रबेश गर्दै गौतमले समाजसेवालाई निरन्तरता दिँदै राजनीतिमार्फत थप सशक्त आवाज उठाउने बताइन् ।

आजपाले उठाउँदै आएको मुद्दा, नीति, विचार मुलुक र नेपाली जनताको हितमा भएको पनि उनले बताइन् ।

प्रभु साह
