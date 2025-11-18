+
मधेशमा मुख्यमन्त्रीको गोप्य नियुक्तिलाई प्रभु साहले दिए अनैतिकताको संज्ञा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २४ गते १२:२२
२४ कात्तिक, काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु साहले मधेशमा मुख्यमन्त्रीको गोप्य नियुक्तिलाई अनैतिकताको संज्ञा दिएका छन् ।

उनल सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मधेशमा मुख्यमन्त्रीको गोप्य नियुक्तिले फेरी एकपटक पुष्टि भयो कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था असफल मात्र हैन अनैतिक राजनीतिक एवं लुट–भ्रष्टाचारको ओडार हो ।’

समस्याको मुख्य जड़लाई छोड़ेर एक अर्कालाई मात्र दोषारोपण गर्नु फेरी अर्को बेइमानी हुने उनको आग्रह छ ।

मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी छन् ।

मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पदबाट राजीनामा दिएकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले एमाले नेता यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यादवलाई आइतबारकै मितिमा नियुक्ति पत्र दिइएको छ ।

प्रभु साह
सरकार निर्वाचन नगराई आयु लम्ब्याउने खेलमा नलागोस् : प्रभु साह

अबको निकास संसद् पुनर्स्थापना नभई ताजा जनादेश : प्रभु साह

प्रभुको प्रश्न – महिला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मन्त्रीमा पुरुष मात्रै ?

मन्त्रिपरिषद्‌मा जेनजी वा शहीद परिवारको सहभागिता अनिवार्य गरियोस् : प्रभु साह

ठूला दलका नेतालाई बलपूर्वक विदाइ नगरे देश बन्दैन: प्रभु साह

एमालेले ओलीलाई अब अघि नलगाओस् : प्रभु साह

