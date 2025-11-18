+
सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिन प्रभु साहको माग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १८ गते १६:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
  • साहले सरकारको मनोमानी करले महंगी बढेको र हरेक वस्तुमा करमाथि कर लगाइएको आरोप लगाएका छन्।
  • उनले भारत र चीनमा सामान सस्तो पाइने तर नेपालमा महंगो हुनुको कारण कर आतंक भएको बताएका छन्।

१८ मंसिर, काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिन माग गरेका छन् ।

रौतहटको गौरमा रौतहट क्षेत्र नम्बर १ को क्षेत्रीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष साहले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने बताए ।

सरकारको मनोमानी कर लिइरहेको र यसले महंगी बढेको पनि उनले बताएका छन् । उनले करको नाममा हरेक क्षेत्रमा सरकारले आतंक मचाएको आरोप लगाए ।

‘सरकार पिच्छेको सरकारले हरेक वस्तुमा करमाथि कर लगाउने काम गरिरहेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीभन्दा ठूलो देश भारत र चीनमा कुनै पनि समान सस्तोमा पाउने तर नेपालमा किन त्यही समान महंगोमा पाउने ?’

यस्तो प्रश्न नागरिकस्तरमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘भारतमा २ लाखमा पाउने मोटरसाईकल नेपालमा किन पाँच लाख तिर्नुपर्ने ?’

हरेक वस्तुमा मनपरी लगाउने गरिएकाले उद्योग, व्यापार क्षेत्र समेत प्रभावित रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सर्वसधारणले उपभोग गर्ने वस्तुहरू धेरै कर कै कारण महंगो भएको छ,’ उनले भने, ‘गाउँ शहरदेखि सिमावर्ती क्षेत्रका सर्वसधारण नागरिक कर आतंकले पीडित भएका छन् ।’

आजपा प्रभु साह
