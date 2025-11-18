कांग्रेसमा बल्झिँदै महाधिवेशन विवाद : विशेष पक्षधरले स्मरण पत्र बुझाउँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई स्मरणपत्र बुझाउने भएका छन्।
- हस्ताक्षर अभियानका नेता गुरुराज घिमिरेले नियमित महाधिवेशन नहुँदा विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको बताए।
- घिमिरेले केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन आह्वान नगरे मागकर्ताले आह्वान गर्ने दाबी गरे।
११ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा निर्धारित नियमित महाधिवेशनमा अलमल देखिएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले स्मरणपत्र बुझाउने भएका छन् ।
नियमित महाधिवेशन नहुने अवस्थामा विशेषको विकल्प नभएको जनाउँदै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई स्मरणपत्र बुझाउन लागिएको हो ।
विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियानका नेता गुरुराज घिमिरेले स्मरणपत्र बुझाउन लागिएको जानकारी गराए ।
‘फास्ट ट्रयाकबाट नियमित महाधिवेशन गर्न उहाँहरु तयार हुनुभएन । हाम्रो प्राथमिकता नियमित महाधिवशेन हो । नियमित हुन नसके विशेषका लागि माग हो,’ घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने ।
२९ असोजमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई २४८८ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर बुझाइएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा कार्यवाहक सभापति खड्काले छलफलको एजेण्डा नबनाएकोप्रति घिमिरेले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘हामीसँगको अनौपचारिक भेटमा विधानअनुसार प्रक्रियामा लाने भन्नुभएको थियो । त्यसो गरिएन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘विशेष महाधिवेशन मागकर्तालाई औपचारिक संवादमा समेत बोलाउनु भएन ।’
विधान अनुसार माग गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै घिमिरेले केन्द्रीय समितिले विशेष महााधिवेशन आह्वान नगरे मागकर्ताले आह्वान गर्ने दाबी गरे । विशेष महाधिवेशन आह्वान भए यही महिनाको २८ गतेसम्म अवधि छ ।
