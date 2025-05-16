+
मागकर्ताले भने– पुस २८ भित्रै विशेष महाधिवेशन हुनपर्छ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ११ गते १७:१०

११ पुस, काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवशेन पक्षधरले २८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन हुनैपर्ने मागसहित केन्द्रीय कार्यालयमा स्मरणपत्र बुझाएका छन् ।

कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सम्बोधन र दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई बोधार्थ गरिएको स्मरणपत्रमा माग गरेको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन हुनैपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

स्मरणपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी पुन: स्पष्ट पार्न चाहान्छौं, विशेष महाधिवेशन, महाधिवेशन प्रतिनिधिको विशेष वैधानिक अधिकार हो । विधानले तोकेको समयसीमा ‘तीन महिना’ अर्थात् २०८२ पौष २८ भित्रै विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नैपर्छ ।’

विशेष महाधिवेशनको मिति, स्थान तोक्न निर्णय गर्नका लागि माग गरिएको छ ।

कांग्रेसलाई थप सुदृढ, गतिशील र जनभावना अनुरुपको बनाउन, समसामयिक नीति निर्माण गर्न महाधिवेशन अनिवार्य रहेको स्मरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

१४ औं महाधिवेशनका ५४.५८ प्रतिशत हस्ताक्षर सहित २९ असोजमा निवेदन पेश गरिएको थियो । विशेष महाधिवेशन माग गर्न ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर आवश्यक पर्दछ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा महामन्त्रीद्धय थापा र शर्मालाई शुक्रबार स्मरणपत्र बुझाएका छन् । स्मरणपत्र बुझेपछि प्रतिक्रिया दिँदै महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशन अनिवार्य बनेको बताए ।

नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवशेन
