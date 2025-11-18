+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

६० लागे सलमान खान, पापाराजी र बलिउड स्टारहरूसँग मनाए जन्मदिन

मध्यरात हुनासाथ, सलमान कडा सुरक्षा व्यवस्थामा आफ्नो फार्महाउसबाट बाहिर निस्के र पापाराजीहरूसँगको विशेष क्षणसहित छोटो उत्सव मनाए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १२ गते ११:४८
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बलिउड सुपरस्टार सलमान खानले शनिबार ६० औं जन्मदिन पनवेल फार्महाउसमा परिवार र साथीभाइसँग भव्यरुपमा मनाएका छन्।
  • सलमानले जन्मदिनमा 'रेड एन्ड ह्वाइट' केक काटेका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर भएका छन्।
  • सलमानको आगामी फिल्म 'ब्याटल अफ गलवान' सन् २०२० को गलवान उपत्यकाको झडपलाई प्रस्तुत गर्नेछ।

मुम्बई । बलिउड सुपरस्टार सलमान खान शनिबार ६० औं जन्मदिन मनाउँदैछन् । यस अवसरमा गएराति उनले पनवेल फार्महाउसमा साथीभाइ र परिवारको उपस्थितिमा भव्यरुपमा आफ्नो जन्मदिन मनाए ।

पार्टी सुरु हुनुभन्दा अगाडि, अभिनेताले पापाराजीसँगै जन्मदिनको केक काटे र रमाइलो गरे । शुक्रबार राति, उनका बुबा सलीम खानदेखि अभिनेत्री हुमा कुरेशीसम्म धेरै पाहुनाहरू बर्थडे पार्टीमा पुगे ।

मध्यरात हुनासाथ, सलमान कडा सुरक्षा व्यवस्थामा आफ्नो फार्महाउसबाट बाहिर निस्के र पापाराजीहरूसँगको विशेष क्षणसहित छोटो उत्सव मनाए । सलमानले ‘रेड एन्ड ह्वाइट’ रङको केक काटेको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर भैरहेका छन् ।

अभिनेता जन्मदिनमा सामान्य पोशाकमा देखिए । उनी नीलो डेनिमसँग जोडिएको कालो टी-शर्टमा सजिएका देखिए । बाहिर निस्कँदा उनले आफ्नो क्लिन सेभन लुक देखाएका थिए । यो लुक उनको आउँदो फिल्म ‘ब्याटल अफ गलवान’ को रहेको जनाइएको छ ।

जन्मदिन समारोहमा अन्य बलिउड स्टारहरू पनि पुगे । अभिनेता रणदीप हुड्डा श्रीमती लिन लैशरामसँग पुगेका थिए भने जेनेलिया देशमुख आफ्ना छोराहरू रियान र राहिलसँग गएकी थिइन् । एमएस धोनी र साक्षी, तब्बु, करिश्मा कपूर, रमेश तौरानी, महेश मांजरेकर, संगीता बिजलानी जस्ता सेलिब्रेटीहरू पनि देखिए ।

सलमानलाई पछिल्लो पटक फिल्म ‘सिकन्दर’ देखिएको थियो, जुन अपेक्षित प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न असफल भयो । उनले आर्यन खानको निर्देशनमा बनेको डेब्यू वेब-शो ‘द ब्याड्स अफ बलिउड’ मा केमियो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । ‘बिग बोस १९’ पनि होस्ट गरेका थिए ।

उनी रिलिज तयारीमा रहेको “ब्याटल अफ गलवान’ मा देखिनेछन् । चित्रांगदा सिंहको पनि अभिनय रहेको यो फिल्मले सन् २०२० मा भारतीय र चिनियाँ सेना बीचको गलवान उपत्यकाको झडपलाई प्रस्तुत गर्नेछ ।

सलमान खान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘बिग बोस १९’ को फिनाले आज, कसले जित्ला ?

‘बिग बोस १९’ को फिनाले आज, कसले जित्ला ?
अनुपविक्रमले सके सलमानसँगको बलिउड डेब्यू ‘ब्याटल अफ गलवान’ को छायांकन

अनुपविक्रमले सके सलमानसँगको बलिउड डेब्यू ‘ब्याटल अफ गलवान’ को छायांकन
सलमान खानको फिल्म ‘ब्याटल अफ गलवान’ बाट प्रशान्त तामाङको बलिउड डेब्यू

सलमान खानको फिल्म ‘ब्याटल अफ गलवान’ बाट प्रशान्त तामाङको बलिउड डेब्यू
सुगठित ज्यान देखाउँदै सलमानले लेखे- ‘केही पाउन केही गुमाउनैपर्छ’

सुगठित ज्यान देखाउँदै सलमानले लेखे- ‘केही पाउन केही गुमाउनैपर्छ’
सलमान खानलाई पाकिस्तानले ‘आतंकवादी’ घोषणा गरेको खबरमा सत्यता छ ?

सलमान खानलाई पाकिस्तानले ‘आतंकवादी’ घोषणा गरेको खबरमा सत्यता छ ?
‘बिग बोस १९’ विरुद्ध दुई करोडको लिगल नोटिस, अनुमतिबिना गीत बजाएको आरोप

‘बिग बोस १९’ विरुद्ध दुई करोडको लिगल नोटिस, अनुमतिबिना गीत बजाएको आरोप

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित