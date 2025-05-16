यस्तो छ बन्दै गरेको बालेनको कार्यालय (तस्वीरहरू)

१२ पुस, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि लामो समय तटस्थ देखिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह अहिले राजनीतिमा सक्रिय भएका छन् ।
पछिल्ला केही दिन लगातार राजनीतिक भेटवार्ता जारी राखेका उनले आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने तयारी गरेका छन् ।
रास्वपालगायतका दल र अभियन्तासँग एकताको छलफल गरेका उनले छुट्टै कार्यालय नै स्थापना गरेका छन् । यो कार्यालय देश विकास पार्टीको भनिएको छ । यो पार्टी बालेन समर्थितहरुको हो ।
कार्यालय ललितपुरको ज्वागलमा रहेको छ । अहिले कार्यालय व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । रङरोगनको काम भइरहेको छ ।
