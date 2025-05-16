+
बालुवाटारमा देउवा, ओली र प्रचण्डले के भने ?

‘चुनावमा जान वातावरण, सुरक्षाको प्रत्याभूति सबै खालको वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको अब स्पष्ट जवाफ आयो अब चुनाव हुन्छ,’ सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १२ गते १९:५८

१२ पुस, काठमाडौं । सरकारले आगामी फागुन २१ का लागि तय भएको चुनाव हुने कुरामा अब अलमलिनुपर्ने कुनै कारण रहेको बताएको छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विघटित प्रतिनिधिसभाका तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न बालुवाटार गएका थिए ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार चुनावी वातावरण तयार र्पानका लागि लागिपरेको बताउँदै सहभागी हुन आग्रह गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीले बिन्ती बिसाउँदै उनीहरूलाई भनेकी छिन्, ‘ यो निर्वाचन जसरी पनि सफल पारौं । तपाईँहरू निर्वाचनका लागि तयारै हुनुहुन्छ भन्ने नै मैले देखेकी छु । त्यस्तो वातावरण बनिरहेको देख्छु । यो स्वागतयोग्य छ ।’

देउवा, ओली र प्रचण्डले के भने ?

छलफलका सहभागी हुन पुगेका तीनवटै नेताहरूले चुनावका लागि आफूहरू तयार भएको बताएका छन् । जसबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘सबै राजनीतिक दल चुनावमा जान तयार भएका छौं ।’

सञ्चारमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार, बैठकमा प्रचण्डले प्रष्ट रुपमा फागुन २१ मै चुनाव हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘फागुन २१ को चुनावको यताउता नगरौं । विशेष परिस्थितिमा यो सरकारले काम गरिरहेको कारणले पनि उहाँले सरकारले गरेको कामको प्रशंसा गर्नुभयो,’ खरेलले प्रचण्डले बोलेको भनाइबारे जानकारी दिँदै भने ।

त्यस्तै, कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेसको प्राथमिकता अब संसद् पुनर्स्थापना नहुने बताएका छन् ।

‘देउवाले कांग्रेसको प्राथमिकता अब संसद् पुनर्स्थापना होइन, चुनाव हो भनेर भन्नुभएको छ,’ खरेलले भने । त्यस्तै, ओलीले भने सरकारले चुनावका लागि वातावरण तयार पार्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरेको उनले बताए ।

‘ओलीले पनि चुनावमा जान तयार भएको र त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ,’ खरेलले भने । छलफलमा बसेका सञ्चारमन्त्री खरेलले निष्कर्ष सुनाउँदै अब चुनाव हुने ठोकुवा गरे ।

‘चुनावमा जान वातावरण, सुरक्षाको प्रत्याभूति सबै खालको वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको अब स्पष्ट जवाफ आयो अब चुनाव हुन्छ,’ उनले भने ।

चुनावमा राजनीतिक दलहरूले भाग लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुरामा पनि आजको छलफलबाट जवाफ आएको उनको भनाइ छ ।

‘जवाफ आयो अब सबै राजनीतिक दल चुनावमा सहभागी हुन्छन् । अब चुनाव हुन्छ,’ खरेलले भनेका छन् ।

केपी शर्मा ‌ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटार शेरबहादुर देउवा
