६ रक-मेटल ब्यान्डले साइन गरेको ‘ज्याक्सन गितार’ मनास्लुको चुचुरोमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गत सेप्टेम्बर २६ मा इलेक्ट्रिक गितार 'ज्याक्सन गितार' मनास्लुको चुचुरोमा पुर्याएर कीर्तिमानी पर्वतारोही गेल्जे शेर्पाले इतिहास रच्नुभयो।
- यो गितारमा सन् २०२५ मा बेलायतको डाउनलोड फेस्टिभलमा प्रस्तुति दिने ६ जना रक तथा मेटल कलाकारको हस्ताक्षर गरिएको छ।
- गितारलाई विपन्न हिमाली बालबालिकाको शिक्षा सहयोगका लागि लिलामी गर्ने परोपकारी संस्था 'मेटल फर नेपाल' को अभियानको हिस्सा हो।
काठमाडौं । यतिबेला विश्व संगीत जगतमा ‘ज्याक्सन गितार’ को चर्चा भैरहेको छ । गत सेप्टेम्बर २६ मा यो इलेक्ट्रिक गितारले विश्वको आठौं अग्लो हिमाल मनास्लुको चुचुरोमा पुगेर इतिहास रच्यो ।
कीर्तिमानी पर्वतारोही गेल्जे शेर्पाले बोकेर यो विद्युतीय वाद्ययन्त्रलाई चुचुरोमा पुर्याएका थिए । सम्भवतः मनास्लुको चुचुरोमा लगिएको यो पहिलो गितार हुनसक्ने विश्वास गरिन्छ ।
उक्त गितारको विशेषता के हो भने, सन् २०२५ मा बेलायतमा आयोजित डाउनलोड फेस्टिभलमा प्रस्तुति दिने ६ जना रक तथा मेटल कलाकारको हस्ताक्षर त्यहाँ गरिएको छ ।
जसमा ग्रीन डे, डार्कनेस, क्र्याडल अफ फोल्ट, कोर्न, सेक्स पिस्टल र मेशुग्गाह छन् । यी सबैले उक्त गितारमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विवरणमा जनाइएअनुसार, चुचुरोमा लगिएको उक्त गितारलाई विपन्न हिमाली बालबालिकाका लागि चलिरहेको शैक्षिक परियोजनालाई आर्थिक सहयोग गर्न परोपकारी संस्थाको लागि लिलामी गरिनेछ ।
यो आरोहण हिमालयका बालबालिकाको शिक्षा र कल्याणलाई सहयोग गर्ने गैर-नाफामुखी संस्था ‘मेटल फर नेपाल’ को परोपकारी अभियानको उद्देश्य थियो ।
यो फेस्टिभललाई डाउनलोड फेस्टिभल, मेटल ह्यामर र केराङ जस्ता संस्थाले सघाएका छन् ।
View this post on Instagram
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4