परान, अभिमन्यु, पीआर, लोकन्तीले शनिबारसम्म कति कमाए ?

काठमाडौं । यससाताको बक्सअफिस विवरण सार्वजनिक भएको छ । सिनेपाः बक्सअफिसमा कुन फिल्मले कति कमाए ?
ब्लकबस्टर फिल्म ‘परान’ ले १७ करोड ६७ लाख ३६ हजार ८२८ नेरु ग्रस कमाएको छ । सोही अवधिमा यो फिल्मका ६ लाख २७ हजार ५८५ वटा टिकट बिकेका छन् ।
‘हर्ष’ ले २८ लाख ७८ हजार ८३६ नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका ८ हजार ८६८ टिकट बिकेका छन् ।
‘अभिमन्यु’ ले २१ लाख ५० हजार ४०२ नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका ६ हजार ८६१ वटा टिकट बिकेका छन् ।
‘पीआर’ ले ६ लाख ७५ हजार ३३ नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका २१४१ टिकट बिकेका छन् ।
‘लोकन्ती’ ले ४ लाख १२ हजार ५४० नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका १४२१ टिकट बिकेका छन् ।
‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले प्रदर्शनको ९ दिनसम्म ६२ लाख ६९ हजार ४७५ नेरु ग्रस कमाएको छ । यो फिल्मका १९ हजार ७९३ वटा टिकट बिकेका छन् ।
