नेपालमा चलिरहेका ५ विदेशी फिल्मले गतसाता कति कमाए ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते १३:२७

  • रणवीर सिंह स्टारर बलिउड फिल्म 'धुरन्धर'ले १२ पुससम्म नेपालभर ८ करोड ९९ लाख ९३ हजार २८८ नेरु कमाएको छ।
  • फिल्म 'अवतार : फायर एन्ड यश'ले ४ करोड ६५ लाख ७५ हजार ४७० नेरु र 'तेरे इश्क मेँ'ले ३ करोड ६२ लाख ७ हजार ५८८ नेरु कमाएको छ।
  • 'धुरन्धर'का २ लाख ७४ हजार ७२३ टिकट र 'अवतार : फायर एन्ड यश'का १ लाख १४ हजार ३१ टिकट बिक्री भएका छन्।

काठमाडौं । प्रदर्शन भैरहेका विदेशी फिल्मले पछिल्लो साता नेपाली बक्सअफिसमा कति कमाए ? चलचित्र विकास बोर्डले पछिल्लो शनिबारसम्मको कमाइ विवरण बाहिर ल्याएको छ ।

रणवीर सिंह स्टारर बलिउड फिल्म ‘धुरन्धर’ ले १२ पुसको शनिबारसम्म नेपालभर ९ करोड हाराहारीमा कमाइ गरेको छ ।

फिल्मले ८ करोड ९९ लाख ९३ हजार २८८ नेरु ग्रस ग्रस कमाइ गर्‍यो । सोही अवधिमा फिल्मका २ लाख ७४ हजार ७२३ वटा टिकट बिकेका छन् ।

‘अवतार : फायर एन्ड यश’ ले ४ करोड ६५ लाख ७५ हजार ४७० नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका १ लाख १४ हजार ३१ वटा टिकट बिकेका छन् ।

धनुष स्टारर भारतीय फिल्म ‘तेरे इश्क मेँ’ ले ३ करोड ६२ लाख ७ हजार ५८८ नेरु ग्रस कमाएको छ ।

‘शोले’ ले २ लाख २४ हजार ९५० नेरु ग्रस कमाएको छ । ‘मिलियन भ्यूज’ ले १९ हजार २५० नेरु ग्रस कमाएको छ ।

