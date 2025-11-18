+
जेनजी आन्दोलनमा फरार मध्ये करिब १० हजार कैदीबन्दी पक्राउ

२०८२ पुष १३ गते १३:३५
फाइल तस्वीर

१३ पुस, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा कारागारबाट फरार भएका मध्ये करिब १० हजार कैदीबन्दीहरू पक्राउ परेका छन् ।

आन्दोलनको क्रममा कारागारमा तोडफोड र आगजनी गरेर फरार भएका १४ हजार ५४० मध्ये ९ हजार ९६० कैदीबन्दीलाई पक्राउ गरेर पुनः कारागारमा ल्याइएको छ ।

अझै पनि ४ हजार ५८० कैदीबन्दीहरू भने कारागार बाहिरै छन् । फरार कैदीबन्दी खोज्न विशेष अपरेशन सुरु गरिएको नेपाल प्रहरीले बताएको छ ।

फरार मध्ये केही विदेशी कैदीबन्दीहरू छन् । धेरैजसो भारतका रहेकाले उनीहरू फरार भएर भारत पुगिसकेको आशंका गरिएको छ । केही कैदीबन्दीहरू भने लुकिछिपी बसेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न विशेष अभियान चलाइएको छ ।

फरार कैदीबन्दीहरू विदेश नभाग्नका लागि उनीहरूलाई अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा समेत राखेको छ ।

कैदीबन्दी जेनजी आन्दोलन
