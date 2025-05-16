+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

११ महिनामा त्रिभुवन विमानस्थलमा ७८ लाख १७ हजार यात्रु

अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ४० लाख ९८ हजार ५ सय ४९ र आन्तरिकतर्फ ३७ लाख १८ हजार ८ सय यात्रुले काठमाडौं विमानस्थल प्रयोग गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १५:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जनवरी–नोभेम्बर २०२५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ७८ लाख १७ हजार ३ सय ४९ यात्रुले सेवा लिएका छन्।
  • त्रिभुवन विमानस्थलले वार्षिक क्षमता ८० लाख भए पनि २०२४ मा ९४ लाख २३ हजार ७ सय २५ यात्रु व्यवस्थापन गरेको छ।
  • गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलले क्रमशः १३ हजार ४ सय ३२ र ७ लाख ९८ हजार ७ सय ९१ यात्रुलाई सेवा दिएका छन्।

१३ पुस, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ११ महिना (जनवरी–नोभेम्बर २०२५) मा ७८ लाख १७ हजार ३ सय ४९ यात्रुले सेवा लिएका छन् ।

तीमध्ये अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ४० लाख ९८ हजार ५ सय ४९ र आन्तरिकतर्फ ३७ लाख १८ हजार ८ सयले सेवा लिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

प्राधिकरणका अनुसार यो अवधिमा काठमाडौं विमानस्थलबाट २० लाख ९४ हजार ८ सय ७७ यात्रु विदेश उडेका छन् । विदेशबाट २० लाख ३ हजार ६ सय ७२ जना नेपाल आएका छन् ।

त्यस्तै आन्तरिकतर्फ ११ महिनामा १९ लाख ३६ हजार ४ सय २६ यात्रुले काठमाडौं छाडेका छन् । अन्य आन्तरिक विमानस्थलबाट काठमाडौं अवतरण गरेका यात्रु संख्या १७ लाख ८२ हजार ३ सय ७४ रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

नोभेम्बरसम्म काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज १४ हजार १ सय २५ पटक अवतरण गरेका छन् । १४ हजार १ सय २६ पटक जहाजले उडान भरेका छन् ।

त्यस्तै आन्तरिकतर्फ काठमाडौंमा ४२ हजार २ सय ६४ पटक जहाज अवतरण गरेका छन् । ४२ हजार २ सय ७८ पटक जहाजले उडान भरेको प्राधिकरणको आँकडा छ ।

प्राधिकरणका अनुसार कार्गोतर्फ अन्तर्राष्ट्रियतर्फ कुल २ करोड २५ लाख १० हजार २ सय २ किलो ओसारपसार भएको छ । त्रिभुवन विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मुख्य हवाई बिन्दुमध्ये एक हो । आन्तरिकतर्फ यस विमानस्थलबाट कुल ३० लाख ३० हजार ८ सय ८ किलो सामान ओसारपसार भएको तथ्यांक छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रु संख्या

अन्तर्राष्ट्रिय : ४० लाख ९८ हजार ५ सय ४९

(आगमन : २० लाख ३ हजार ६ सय ७२, प्रस्थान : २० लाख ९४ हजार ८ सय ७७)

आन्तरिक : ३७ लाख १८ हजार ८ सय

(आगमन : १७ लाख ८२ हजार ३ सय ७४, प्रस्थान : १९ लाख ३६ हजार ४ सय २६)

त्रिभुवन विमानस्थलले सन् २०२४ मा रेकर्ड ब्रेक संख्यामा यात्रु व्यवस्थापन गरेको थियो । त्यस वर्ष कुल ९४ लाख २३ हजार ७ सय २५ यात्रु व्यवस्थापन भएको थियो । सन् २०२३ मा ८६ लाख ५४ हजार यात्रु व्यवस्थापन गरिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

प्राधिकरणका अनुसार यस विमानस्थलको क्षमता वार्षिक ८० लाख हाराहारी छ । त्रिभुवन विमानस्थलले अहिले क्षमताभन्दा बढी संख्यामा यात्रु व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

यात्रु चाप काठमाडौंमा केन्द्रित हुँदा अन्य दुई विमानस्थलमा भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको चाप छैन । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ११ महिनामा कुल १३ हजार ४ सय ३२ अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाइ सेवा दिएको छ । जसमध्ये ७ हजार १ सय ७ यात्रु प्रस्थान गरेका छन् भने ६ हजार ३ सय २५ यात्रु आगमन भएको छ ।

यस विमानस्थलमा आन्तरिक यात्रु आगमन ३ लाख ४१ हजार ४ सय ६३ र प्रस्थान ३ लाख ३३ हजार ८ सय ७१ छ । पोखरा विमानस्थलका हकमा भने आन्तरिक र वाह्य दुवै यात्रु संख्या एकै ठाउँमा जोडिएको छ ।

पोखराले ११ महिनामा कुल ७ लाख ९८ हजार ७ सय ९१ यात्रुलाई सेवा दिएको छ । जसमध्ये ३ लाख ८३ हजार ७ सय ५७ यात्रु आगमन भएको छ । ४ लाख १५ हजार ३४ यात्रु प्रस्थान गरेका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यात्रु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

त्रिभुवन विमानस्थल निमित्त महाप्रबन्धकमा टेकनाथ सिटौला

त्रिभुवन विमानस्थल निमित्त महाप्रबन्धकमा टेकनाथ सिटौला
काठमाडौंमा समस्या पर्दा विदेशी वायुसेवाका जहाज किन भैरहवा र पोखरा ‘डाइभर्ट’ गरिँदैन ?

काठमाडौंमा समस्या पर्दा विदेशी वायुसेवाका जहाज किन भैरहवा र पोखरा ‘डाइभर्ट’ गरिँदैन ?
४ घण्टापछि सञ्चालनमा आयो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

४ घण्टापछि सञ्चालनमा आयो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान अवरुद्ध, जहाज आकाशमै होल्ड

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान अवरुद्ध, जहाज आकाशमै होल्ड
प्रतिकूल मौसमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज धमाधम ‘डाइभर्ट’

प्रतिकूल मौसमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज धमाधम ‘डाइभर्ट’
त्रिभुवन विमानस्थलबाट ‘ओभरसुट’ गरेको थाई लायनको जहाज लखनऊ ‘डाइभर्ट’

त्रिभुवन विमानस्थलबाट ‘ओभरसुट’ गरेको थाई लायनको जहाज लखनऊ ‘डाइभर्ट’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित