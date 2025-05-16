+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रवि-बालेन दागरहित नेता-व्यक्ति होइनन्, एकताको प्रभाव खासै छैन: महत

आइतबार पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महतले रवि र बालेन दुवै दागरहीत नेता नभएको भन्दै उनीहरू मिल्दैमा कांग्रेस आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको बताएका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १८:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीचको एकताप्रति कांग्रेस आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो।
  • उहाँले रवि र बालेन दुवै दागरहीत नेता नभएको र उनीहरू मिल्दा कांग्रेसलाई खासै प्रभाव नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
  • महतले शासन चलाउन सुस्पष्ट नीति, अनुभव र देशव्यापी संगठन आवश्यक भएको र कांग्रेस नै मुख्य दल भएको बताउनुभयो।

१३ पुस, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)बीच भएको एकताप्रति टिप्पणी गरेका छन् ।

आइतबार पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महतले रवि र बालेन दुवै दागरहित नेता नभएको भन्दै उनीहरू मिल्दैमा कांग्रेस आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको बताएका हुन् ।

‘यसबाट खासै प्रभाव पर्ने मैले देखेको छैन । उहाँहरू कुनै दागरहित र प्रश्न नभएका व्यक्तित्व त होइन । न रास्वपाका नेता न बालेनजी । धेरै ठूलो प्रश्न उठेको छ, जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘शासन चलाउने भनेको सुस्पष्ट नीति दिशा हुनुपर्छ । अनुभव पनि हुनुपर्छ । देशव्यापी संगठन पनि हुन्छ । यो भयो भने मात्र जनताको विश्वास लिन सकिन्छ । यसका लागि कांग्रेस नै मुख्य दल हो । नेपाली कांग्रेसले उहाँहरू मिल्नुभयो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।’

 

प्रकाशरण महत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रारम्भिक मतदानका लागि रास्वपाले थप्यो समय

प्रारम्भिक मतदानका लागि रास्वपाले थप्यो समय
कस्मेटिका एक्स्पो : अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य करियरका सम्भावना र सीप विकासमा जोड

कस्मेटिका एक्स्पो : अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य करियरका सम्भावना र सीप विकासमा जोड
कार्यकारी भूमिका खोज्दा रवि-बालेन एकतामा छुटे कुलमान

कार्यकारी भूमिका खोज्दा रवि-बालेन एकतामा छुटे कुलमान
वाणिज्य विभागले उपभोक्ता अदालतलाई नपत्याएको हो ?

वाणिज्य विभागले उपभोक्ता अदालतलाई नपत्याएको हो ?
रसुवागढीमा नेपाल-चीन जोड्ने बेलिब्रिज तयार, नाका १७ पुसदेखि खुल्ने

रसुवागढीमा नेपाल-चीन जोड्ने बेलिब्रिज तयार, नाका १७ पुसदेखि खुल्ने
२०२८ भित्र नेपालमै क्रसकार निर्माण गर्ने घोषणासहित नासा नेपालको साधारण सभा सम्पन्न

२०२८ भित्र नेपालमै क्रसकार निर्माण गर्ने घोषणासहित नासा नेपालको साधारण सभा सम्पन्न

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित