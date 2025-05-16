समानुपातिक बन्दसूची लिएर प्रलोपा पनि पुग्यो निर्वाचन आयोग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले समानुपातिक सांसदको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ।
- प्रलोपाका अध्यक्ष परिषद् सुदन किराँती र सन्तोष परियारसहितका नेताहरू आयोग पुगेका थिए।
- फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आज समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन हो।
१४ पुस, काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) पनि समानुपातिक सांसदको बन्दसूची बुझाउन निर्वाचन आयोग पुगेको छ । प्रलोपाका अध्यक्ष परिषद्का सुदन किराँती, सन्तोष परियारसहितका नेताहरू आयोग पुगेका हुन् ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि आज समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4