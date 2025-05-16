पार्टी गठन पछि प्रलोपाको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक बोलाइयो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले पुस १ र २ गते नयाँ बजारस्थित सासा व्यान्क्वेटमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ।
- बैठकमा विधान, संगठन, प्रतिवद्धता पत्र र राजनीतिक दस्तावेजमा छलफल हुने प्रलोपाका नेताहरूले जानकारी गराएका छन्।
- प्रलोपाको केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय र पाँच सदस्यीय अध्यक्ष परिषद् बनाइएको छ।
२९ मंसिर, काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । पुस १ र २ गते (भोलि र पर्सि) बस्ने भएको छ ।
दुईदिन बस्ने बस्ने बैठकमा विधान, संगठन, प्रतिवद्दता पत्र, राजनीतिक दस्तावेज लगायतमा छलफल हुने प्रलोपाका नेताहरूले जानकारी गराएका छन् । बैठक नयाँ बजारस्थित सासा व्यान्क्वेटमा बस्ने भएको छ ।
नवगठित प्रलोपाको केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय बनाइएको छ । प्रलोपाले पाँच सदस्यीय अध्यक्ष परिषद् बनाएको छ ।
