सुदनले भने– रवि, बालेन र कुलमानको सहमति भयो, ड्राफ्ट उहाँहरूले नै बाहिर ल्याउनुहुन्छ

‘मैले तीनै जनालाई एकै ठाउँमा राखेर सहमति गराएँ । सहमतिको ड्राफ्ट उहाँहरूले नै सार्वजनिक गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते १९:२१

१४ पुस, काठमाडौं । जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र उज्यालो पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङबीच सहमति भएको दाबी गरेका छन् ।

अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै उनले सहमति भएको जानकारी गराएका हुन् ।

‘मैले तीनै जनालाई एकै ठाउँमा राखेर सहमति गराएँ । सहमतिको ड्राफ्ट उहाँहरूले नै सार्वजनिक गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

उनीहरू मिलेर निर्वाचनमा जाने सहमति भएको गुरुङले बताए । पार्टी सभापति रवि र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन हुनेगरी यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो ।

उक्त सहमतिमा असन्तुष्ट देखिएका कुलमानसँग पटकपटक छलफल भएको थियो ।

सोमबार काठमाडौंमा उनीहरूबीच पुन: भएको छलफलमा सहमति जुटेको हो ।

कुलमान घिसिङ रवि लामिछाने रास्वपा
