+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रवि-बालेन-कुलमान वार्ता : अन्तरा होटलबाट सुदनकै गाडीमा गएका थिए कुलमान

रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङसँगको वार्तामा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह पनि सहभागी छन् । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते १७:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंमा रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ र मेयर बालेन शाहबीच त्रिपक्षीय वार्ता भइरहेको छ।
  • जेनजीका अगुवा सुदन गुरुङ, जेम्क कार्की र ओजस्वी थापाले कुलमानलाई वार्तास्थल पुर्‍याएका थिए।
  • वार्ता सकारात्मक रहेको र सहमति नजिक रहेको जेनजीका एक अगुवाले अनलाइनखबरलाई बताए।

१४ पुस, काठमाडौँ । रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङसँगको वार्तामा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह पनि सहभागी छन् । बौद्धको अन्तरा होटलबाट पार्टी नेतासँग छलफल गरेर वार्तास्थल पुगेका कुलमानले रास्वपा सभापति रवि र बालेनसँग वार्ता गरिरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार द काउन्सिल अफ जेनजीका अगुवा सुदन गुरुङ, जेम्क कार्की र ओजस्वी थापाले गाडीमा राखेर कुलमानलाई वार्तास्थल पुर्‍याएका थिए ।

यसअघि सुदन गुरूङले रास्वपा कार्यालयमै गएर केन्द्रीय समिति बैठक सुरू हुनुअघि कुलमानलाई पनि मिलाएर लैजान दबाब दिएका थिए ।

यी मध्येका एक जेनजी अगुवाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले गएर उहाँलाई अनुरोध गर्‍यौँ । त्यसपछि गाडीमै बोकेर वार्तास्थलसम्म ल्यायौँ । बाटोभरी कुलमान ज्यूको मुड हेर्दा, उहाँ अब रास्वपासँग मिल्न एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ । अहिले वार्ता जारी छ । बालेन, रवि र कुलमानबीच त्रिपक्षीय वार्ता चलिरहेको छ ।’

वार्ता सकारात्मक भइरहेको र सहमति नजिक रहेको ती जेनजी अगुवाले अनलाइनखबरलाई बताए ।

कुलमान घिसिङ बालेन शाह रवि लामिछाने
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रवि–बालेन–कुलमानबीच मध्यरातको एकता वार्ता विफल, आज पनि प्रयास जारी

रवि–बालेन–कुलमानबीच मध्यरातको एकता वार्ता विफल, आज पनि प्रयास जारी
‘राष्ट्रिय घर निर्माण फेस्ट-२०८२’ सुरु

‘राष्ट्रिय घर निर्माण फेस्ट-२०८२’ सुरु
कार्यकारी भूमिका खोज्दा रवि-बालेन एकतामा छुटे कुलमान

कार्यकारी भूमिका खोज्दा रवि-बालेन एकतामा छुटे कुलमान
रवि–बालेन सँगै देख्न चाहन्छन् समर्थक, कुलमान भन्छन्– सिद्धिएको केही छैन

रवि–बालेन सँगै देख्न चाहन्छन् समर्थक, कुलमान भन्छन्– सिद्धिएको केही छैन
कुलमानले भने– सम्मान र स्वाभिमान नमेटाइकन सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छौं

कुलमानले भने– सम्मान र स्वाभिमान नमेटाइकन सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छौं
रवि–बालेन सम्झौताप्रति कुलमान पार्टीको प्रतिक्रिया– जेनजी आन्दोलनको भावना समेटिएन

रवि–बालेन सम्झौताप्रति कुलमान पार्टीको प्रतिक्रिया– जेनजी आन्दोलनको भावना समेटिएन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित