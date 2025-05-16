रवि-बालेन-कुलमान वार्ता : अन्तरा होटलबाट सुदनकै गाडीमा गएका थिए कुलमान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौंमा रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ र मेयर बालेन शाहबीच त्रिपक्षीय वार्ता भइरहेको छ।
- जेनजीका अगुवा सुदन गुरुङ, जेम्क कार्की र ओजस्वी थापाले कुलमानलाई वार्तास्थल पुर्याएका थिए।
- वार्ता सकारात्मक रहेको र सहमति नजिक रहेको जेनजीका एक अगुवाले अनलाइनखबरलाई बताए।
१४ पुस, काठमाडौँ । रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङसँगको वार्तामा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह पनि सहभागी छन् । बौद्धको अन्तरा होटलबाट पार्टी नेतासँग छलफल गरेर वार्तास्थल पुगेका कुलमानले रास्वपा सभापति रवि र बालेनसँग वार्ता गरिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार द काउन्सिल अफ जेनजीका अगुवा सुदन गुरुङ, जेम्क कार्की र ओजस्वी थापाले गाडीमा राखेर कुलमानलाई वार्तास्थल पुर्याएका थिए ।
यसअघि सुदन गुरूङले रास्वपा कार्यालयमै गएर केन्द्रीय समिति बैठक सुरू हुनुअघि कुलमानलाई पनि मिलाएर लैजान दबाब दिएका थिए ।
यी मध्येका एक जेनजी अगुवाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले गएर उहाँलाई अनुरोध गर्यौँ । त्यसपछि गाडीमै बोकेर वार्तास्थलसम्म ल्यायौँ । बाटोभरी कुलमान ज्यूको मुड हेर्दा, उहाँ अब रास्वपासँग मिल्न एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ । अहिले वार्ता जारी छ । बालेन, रवि र कुलमानबीच त्रिपक्षीय वार्ता चलिरहेको छ ।’
वार्ता सकारात्मक भइरहेको र सहमति नजिक रहेको ती जेनजी अगुवाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
