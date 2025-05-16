+
कुलमानसँग एकतापछि रास्वपाको चुनाव चिह्न घण्टी नै रहने

यसअघि पार्टी एकताको लागि पटकपटक भएका छलफलमा कुलमान घिसिङले पार्टीको नाम रास्वपा नै रहने भए चुनाव चिह्न बलिरहेको बत्ती राख्नु पर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते २१:०६

  • उज्यालो नेपाल पार्टीसँगको पार्टी एकतापछि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिह्न घण्टी नै रहने भएको छ।
  • पार्टी एकताको सातबुँदे सहमतिमा चुनाव चिह्न घण्टी नै रहने तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ।
  • एकीकृत पार्टीको झण्डामा निलो पृष्ठभूमिमा सेतो गोलाकार र निलो घण्टीको आकृति रहनेछ।

१४ पुस, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीसँगको पार्टी एकतापछि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिह्न घण्टी नै रहने भएको छ ।

यसअघि पार्टी एकताको लागि पटकपटक भएका छलफलमा उज्यालो नेपालका संरक्षक कुलमान घिसिङले पार्टीको नाम रास्वपा नै रहने भए चुनाव चिह्न बलिरहेको बत्ती राख्नु पर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

सोमबार साँझ भएको निर्णायक वार्तामा भने उनेपाले आफ्नो अडान त्यागेको छ । अब एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न घण्टी नै रहने सातबुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ ।

एकीकृत पार्टीको झण्डा पनि साविककै निलो पृष्ठभूमिको मध्य भागमा सेतो रङको गोलाकार बिचमा निलो रङको घण्टीको आकृति रहनेछ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।

उज्यालो नेपाल पार्टी घण्टी
