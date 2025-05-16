+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कुलमानको आगमनसँगै थप मजबुत बन्यो रास्वपा

‘उहाँले रविज्यूको फोन उठाउनुभएको थिएन । खाली कुरा गर्छन्, मिल्दैनन् भनेर सबै निराश जस्तै थियौँ । तर, एकाएक सुदन गुरुङहरु आएर लिएर गए,’ कुलमाननिकट एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।

0Comments
Shares
कौशल काफ्ले कौशल काफ्ले
२०८२ पुष १४ गते २३:२१

१४ पुस, काठमाडौं । पुराना राजनीतिक दलहरूको शासकीय अव्यवस्थाकोविरुद्ध आवाज उठाउँदै संगठित रुपमा उदाएका तीनवटा नयाँ राजनीतिक शक्तिबीच पार्टी एकता भएको छ ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको समूहले एकता गरेको एकदिनपछि सोमबार कुलमान घिसिङ संलग्न रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी पनि एकता प्रक्रियामा जोडिएको छ ।

रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच पनि एकता भएपछि अब पुरानाहरुको विररुद् उठेको आवाज करिब एक ठाउँमा संगठित भएको छ । यसअघि नै विवेकशील साझा पार्टी रास्वपामा मिलिसकेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका केही अगुवाहरू पनि रास्वपामा प्रवेश गरिसकेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनमा संलग्नहरूको समेत राजनीतिक, नैतिक र भौतिक समर्थन तीनवटा संगठित समूहमा केन्द्रित देखिएको थियो । त्यसैले चुनावका लागि यी तीन शक्तिहरू मिल्नुपर्ने दबाब जेनजी आन्दोलनकारीहरूले पनि दिँदै आएका थिए ।

पुराना पार्टीहरूको बर्चस्व तोड्नका लागि छुट्टा छुट्टै चुनावमा भाग लिँदा सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाल्दै यी तीन शक्तिहरु एक ठाउँमा आएका हुन् । यद्यपि जेनजी आन्दोलनपछि वैकल्पिक शक्तिको नाममा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि खुलेका छन् ।

यी तीन शक्तिबीचको एकतामा दलभित्रको संरचनामा पदीय भागबन्डाका कुरा पनि मिसिएका छन् । सभापतिमा रवि लामिछाने रहने छन् । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनेछन् । कुलमान घिसिङ चाहिँ पार्टीका सभापति पछिको पहिलो दर्जाको उपसभापति रहनेछन् । समानुपातिक सूचिमा १८ जना उज्यालो नेपाल पार्टीका तर्फबाट र बालेनका तर्फबाट ४० जना रहने भद्र सहमति छ ।

पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन पद बाडफाँट गरेर अघि बढेका उनीहरूको मूल उद्देश्य कुशासनविरुद्ध उभिने र योग्यता प्रणालीलाई स्थापित गर्ने भन्ने छ ।

यो सहमति जुटाउन तीन शक्तिबीच पटक-पटक छलफल भएको थियो । उक्त छलफलले पहिलो चरणमा रास्वपा र बालेनबीच सहमति जुटायो । सोमबार दोस्रो चरणमा कुलमानसँग सहमतिमा पुग्यो ।

यसअघि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच सहमति भएपनि कुलमानसँग कुरा मिल्न सकेको थिएन ।

पार्टी गठनसँगै विभिन्न वैकल्पिक शक्तिसँग छलफलमा जुटेका कुलमानले जेनजी अगुवादेखि अन्य नेतासँग भेट गरेका थिए । यतिसम्म कि, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहसँग त तस्वीर नै सार्वजनिक गर्दै लेखेका थिए, ‘देश बनाउने हकमा हामीसँगै छौँ ।’

कुलमानले उक्त पोस्ट हालेकै दिन यता रास्वपा र विवेकशीलको एकता भएको थियो । त्यसबेला नै बालेनसँग करिबकरिब सँगै अघि बढ्ने संकेत गरेका कुलमानले समानान्तर रुपमा रास्वपासँग पनि छलफल जारी राखेका थिए । पार्टीबाट वार्ता समिति नै बनाएर एकता र सहकार्यको लागि छलफल जारी राखे ।

यसरी वैकल्पिक शक्तिसँग एक भएर बढ्ने भन्दै अघि बढेका कुलमानले रास्वपा र विवेकशीलको मिलनपछि आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाउन बालेनसँगको फोटो सार्वजनिक गरेको टिकाटिप्पणी समेत भएको थियो ।

त्यसपछि पनि निरन्तर संवादमा रहेका कुलमान बालेन र रवि लामिछानेसँगै पटकपटक बसे । रवि–बालेन मिलनपछि पनि यो क्रम जारी रह्यो । आइतबार रातीसम्मै यी नेताहरू छलफलमा थिए ।

तर, उक्त छलफल विना निस्कर्ष टुंगियो । त्यसपछि दुबै दल आ–आफ्नो तर्फबाट समानुपातिक सूची तयार गर्न थाले । उज्यालो नेपाल पार्टीले त निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको सूची नै बुझायो । रास्वपा पनि समानुपातिक सूची बनाउनकै लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बसेको थियो ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि यता निर्वाचन आयोगमा सूचि बुझाउँदा–नबुझाउँदै कुलमान फेरि रास्वपासँग संवादमा जुटे । बौद्धको अन्तरा होटलमा पार्टी नेतासँग छलफल गरेपछि कुलमान रवि भेट्न निस्किएका थिए ।

अन्तरा होटलमा उज्यालो नेपाल पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका केही व्यक्ति सहभागी थिए । उनीहरुको आन्तरिक बैठक चलिरहेको थियो । पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवारको सूचि तयार पार्ने काम भइरहेको थियो ।

उक्त बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार अन्तरामा उज्यालो नेपालको बैठक चल्दै गर्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको फोन पटकपटक आइरह्यो । तर, कुलमानले उठाएका थिएनन् । ‘यिनीहरु खाली भनिरहन्छन्, तर मिल्ने कुरै गर्दैनन्,’ भन्दै आफूनिकटका सँग भन्दै थिए ।

‘उहाँले रविज्यूको फोन उठाउनुभएको थिएन । खाली कुरा गर्छन्, मिल्दैनन् भनेर सबै निराश जस्तै थियौँ । तर, एकाएक सुदन गुरुङहरु आएर लिएर गए,’ कुलमाननिकट एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।

जेनजी स्रोतका अनुसार पनि कुलमानलाई द काउन्सिल अफ जेनजीका अगुवा सुदन गुरुङले गाडीमा बोकेर लगेको पुष्टि गरे । बालेनसहितको त्रिपक्षीय वार्ताका लागि सुदन गुरुङसहित जेनजी अगुवा जेम्स कार्की र ओजस्वी थापाले गाडीमा राखेर कुलमानलाई वार्तास्थल पुर्‍याएको उनले बताए ।

त्यसको केही समयअघि मात्र सुदन गुरूङले रास्वपा कार्यालयमै गएर केन्द्रीय समिति बैठक सुरू हुनुअघि कुलमानलाई पनि मिलाएर लैजान दबाब दिएका थिए ।

कुलमानलाई वार्तास्थल पुर्‍याउने मध्येका जेनजी अगुवा ओजस्वी थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँहरु बौद्धमा हुनुहुन्थ्यो । हामीले त्यहीँ गएर उहाँलाई अनुरोध गर्यौँ । त्यसपछि गाडीमै बोकेर वार्तास्थलसम्म ल्यायौँ । मिल्नलाई सकेको दबाब हामीले सबै पक्षलाई दियौँ ।’

त्यस्तै, अर्का जेनजी अगुवा जेम्स कार्कीले भने, ‘हामीले आज तीनै जना नेतालाई भेटर – ‘तपाईंहरु जसरी पनि मिल्नुपर्छ । यसरी त तपाईंहरुले नै जेनजीलाई डिभाइड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । जसरी पनि मिल्नुको विकल्प अहिले छैन । कम्तिमा हाम्रो लागि भएपनि मिलिदिनुस् भन्यौँ । त्यसपछि एक्लाएक्लै जाने मुड बनाइसक्नुभएको उहाँहरु वार्तामा पुनः बस्न तयार हुनुभयो ।’

यसअघि पनि रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह बीच एकता भएपछि कुलमान घिसिङसँग पनि एकताको प्र्रयास पटकपटक भएको थियो । यता उज्यालो नेपालले पनि समानान्तर रुपमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी लगायतसँग एकताका लागि संवाद गरिरहेको थियो । बालेन रास्वपासँग मिलेपछि पनि रवि–बालेन–कुलमानबीच चरणचरणमा त्रिपक्षीय संवाद भएका थिए ।

तर, पदीय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । उज्यालो नेपाल पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य अनुसार रास्वपासँग एकताका लागि आफूहरु अत्यधिक भएर प्रस्तुत हुँदा पनि उक्त दलका सभापति रवि लामिछानेले एउटा शक्तिलाई अवमूल्यन गरेको हुँदा एकता टरेको बताएका थिए ।

रास्वपाबाट एक प्रकारले ‘पोलिटिकल ह्युमलिएसन’ भएको बताउँदै यसले आफ्नो ढंगले समानुपातिक सूची बनाएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउन पनि भ्याइसकेको थियो ।

‘रविले कुटिल र हेपाहा प्रवृत्ति देखाए । सुरुमा ३० प्रतिशत सहित मिलौं भनेका उनले अहिले १५ प्रतिशत हिस्सेदारी लिएर आउने भए आउ भन्न थाले,’ यसअघि सहमति हुन नसक्नुको कारण देखाउँदै ती केन्द्रीय सदस्यले भनेका थिए ।

त्यसो त वैकल्पिक शक्ति एक बनाउने यी तीन पक्षको पहल अहिले एकाएक देखिएको हैन । कुलमान घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टी गठन नगर्दै रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग संवाद गरेका थिए । त्यसबेला रास्वपाको सभापति आफू हुनुपर्ने अडान कुलमानले राख्दा कुरा मिलेको थिएन । जबकी त्यसबेला पार्टी उपसभापतिसहित भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा कुलमानलाई अघि बढाउन पनि रास्वपा तयार थियो । तर, उनी सभापतिको अडानमै रहँदा दुईपक्षमा सहमति जुट्न सकेन ।

बरु कुलमानले बालेनसँगको फोटो सार्वजनिक गर्दै आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन लागे । वैकल्पिक शक्तिको केन्द्रमा आफूलाई देखाउन हरसम्भव प्रयत्न गरे ।

तर, जब रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्नु कारागारबाट रिहा भए, एकाएक तीव्र गतिमा वैकल्पिक शक्तिबीच संवाद अघि बढ्यो । रवि, बालेन र कुलमानबीच विभिन्न चरणमा छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता भयो ।

तर, अन्तिम अवस्थामा गत आइतबार झिसमिसेमा बालेन र रविबीच सहमति भयो । कार्यकारी भूमिका पाउनुपर्ने अडान कायम राख्दा कुलमान उक्त एकतामा छुटे । कुलमान पक्षधरको तर्क थियो, ‘एउटाले सभापति पाउने, अर्कोले प्रधानमन्त्री । हामीलाई चाहिँ के ?’

यतिसम्म कि, उज्यालो नेपाल पार्टीले सभापतिमा रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेतामा कुलमान घिसिङ र प्रधानमन्त्रीमा बालेन शाहलाई अघि सार्ने प्रस्ताव नै अस्वीकार गर्‍यो । पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, सभापति, प्रधानमन्त्री सबै रास्वपाबाट हुने भएपछि उज्यालो नेपाल पार्टी बिच्किएको थियो ।

आफ्नो अस्तित्व मासेर रास्वपामा नजाने उज्यालो नेपालको अडान थियो । उल्टै रविसँग एकता गरिसकेका बालेनले पनि धोका पाउने भन्दै रवि–बालेन एकतामाथि कुलमानले टिप्पणी गरे ।

पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार शनिबार दिउँसो १ बजेदेखि साझ ५ बजेसम्म बौद्धको एक होटलमा बसेको उज्यालो पार्टी बैठकमा कुलमानले भनेका थिए, ‘सबैको हकमा वीन-वीन हुनुपर्छ । मिल्ने भनेपछि कसैको अस्तित्व पूरै सकिने भन्ने हुँदैन । अरुको केही होइन भन्ने खालको वातवरण हुन हुँदैन । सबैलाई एउटा शक्तिको रुपमा स्वीकारेपछि शक्तिको रुपमा लिनुपर्छ ।’

रास्वपाले अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष पनि उज्यालो नेपाल पार्टीले निकालेको थियो । ‘सभापति, भावी प्रधानमन्त्री सबै उतैको भएपनि हामीलाई त लतारिएर आईहाल्छन् भन्ने हिसाबले सोचेको थियो । यो हाम्रो शक्तिमाथिको अवमूल्यन हो,’ उनेपाका एक केन्द्रीय सदस्यले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए ।

यसरी कुलमानले आफ्नो अडान नछाड्दा उज्यालो नेपाल पार्टीकै कतिपय केन्द्रीय सदस्य निराश देखिएका थिए । रवि–बालेनबीच एकता भएको रात नै कुलमान वार्तास्थलबाट बाहिरिएको खबर आएसँगै एक केन्द्रीय सदस्यले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘खै ! उहाँलाई कसले पो सल्लाह दिएको हो । रवि र बालेन छोडेर अहिलेको समयमा एक्लै हिँडेर कहाँ पो पुगिन्छ भन्ने लाग्छ ?’

तर, अन्ततः कुलमान घिसिङ अन्तिम घडीमा आएर रास्वपामै मिसिएका छन् । यसअघि रास्वपाबाटै आएको प्रधानमन्त्री अफर छोडेका उनले सोही पार्टीबाट बालेनलाई प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारमा स्वीकार्दै एकता गरे । जुन बुँदा र विषयमा कुलमानको असन्तुष्टि थियो, त्यसकै वरपर रहेर नै रास्वपासँग मिल्न बाध्य बन्नुपर्‍यो । अन्तत: ७ बुँदे सहमतिसँगै अब उनी रास्वपाबाटै फागुन २१ को निर्वाचनमा होमिने भएका छन् ।

कुलमान घिसिङ रवि लामिछाने राजनीतिक शक्ति रास्वपा
लेखक
कौशल काफ्ले

काफ्ले अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नयाँ शक्तिहरूको एकताले पुरानालाई बजाएको घण्टी

नयाँ शक्तिहरूको एकताले पुरानालाई बजाएको घण्टी
रास्वपामा तीन उपसभापति, पहिलो वरीयतामा कुलमान

रास्वपामा तीन उपसभापति, पहिलो वरीयतामा कुलमान
कुलमान घिसिङ रास्वपाको उपसभापति, समानुपातिकमा १८ जना समावेश गराइने

कुलमान घिसिङ रास्वपाको उपसभापति, समानुपातिकमा १८ जना समावेश गराइने
सुदनले भने– रवि, बालेन र कुलमानको सहमति भयो, ड्राफ्ट उहाँहरूले नै बाहिर ल्याउनुहुन्छ

सुदनले भने– रवि, बालेन र कुलमानको सहमति भयो, ड्राफ्ट उहाँहरूले नै बाहिर ल्याउनुहुन्छ
रवि-बालेन-कुलमान वार्ता : अन्तरा होटलबाट सुदनकै गाडीमा गएका थिए कुलमान

रवि-बालेन-कुलमान वार्ता : अन्तरा होटलबाट सुदनकै गाडीमा गएका थिए कुलमान
रवि–बालेन–कुलमानबीच मध्यरातको एकता वार्ता विफल, आज पनि प्रयास जारी

रवि–बालेन–कुलमानबीच मध्यरातको एकता वार्ता विफल, आज पनि प्रयास जारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित