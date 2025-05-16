+
नयाँ शक्तिहरूको एकताले पुरानालाई बजाएको घण्टी

रवि, बालेन र कुलमानको सहमतिले जेनजीहरू उत्साहित देखिन्छन् भने पुराना दलहरू बीच गठबन्धनको सम्भावना बढाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते २३:२९

१४ पुस,काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, ऊर्जामन्त्री समेत रहेका उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)का संरक्षक कुलमान घिसिङ र काठमाडौंका मेयर बालेन शाहबीच भएका दुई वटा सहमतिले आगामी निर्वाचनको मुख्य प्रतिस्पर्धा पुराना र नयाँ दलबीच हुने देखिएको छ ।

रास्वपाका सभापति लामिछाने र उनेपाका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायबीच सोमबार भएको सात बुँदे सहमतिमा घिसिङ रास्वपा उपसभापति बन्ने उल्लेख छ ।

आइतबार बिहान मात्र रास्वपा सभापति लामिछाने सँगको सातबुँदे सहमतिले मेयर शाहलाई प्रधानमन्त्री र रास्वपा संसदीय दलको नेता बनाउने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा पार्टीको नेतृत्व लामिछानेले गर्ने र सरकारको नेतृत्व शाहले गर्ने उल्लेख छ ।

यो सहमतिले आफूहरूमा आशाको नयाँ सञ्चार गरेको जेजनी पुस्ताका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । जेनजीफ्रन्टका सल्लाहकार सरोज गौतम यो सहमतिबाट आफूहरू एकदमै उत्साहित भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो सहमति देउवा, ओली र दाहालको म्युजिकल चेयरमाथि खतराको घण्टी हो । बालेन–रविको पक्षमा २०१४ भारतमा मोदी वेभ आए जस्तै वेभ आउने सम्भावना देख्छु ।’

विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट पुराना दललाई पनि ध्रुवीकरणतर्फ डोहोर्‍याउने सम्भावना देख्छन् । भट्ट भन्छन्, ‘अब कांग्रेस, एमाले लगायतका दलबीच गठबन्धनको सम्भावना देख्छु । पुराना दललाई धक्का दिन सक्छ ।’

स्थापित दलहरूलाई चुनौती दिने दाबी सहित आएका तीनवटा चर्चित अनुहारको मिलनले चुनावी परिणाम प्रभावित हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन परिणामबारे ठोकुवा गर्नु अहिले एकदमै छिटो हुन्छ तर नयाँ तालमेल र गठबन्धन अवश्य बढ्ने छ ।’

कांग्रेस–माओवादी, एमाले–माओवादी लगायतका दलहरूले यसअघि पनि पटक-पटक चुनावी तालमेल गरेको अनुभव छ । जेनजी आन्दोलनपछि विचार मिल्ने दलहरूबीच एकीकरण सुरु भइसकेको थियो ।

एकीकरणको होडबाजी

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित १६ दल मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरिसकेको छ । त्यस्तै मधेशवादी दलहरू पनि लगभग एक ठाउँमा आइसकेका छन् ।

समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिनमा उनेपा र रास्वपा बाहेकका दलहरूबीच पनि एकतामा जोडिए । नेकपासँग रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकीकरण भयो । नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले १० बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे ।

त्यस्तै, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सहअध्यक्ष रेणु यादव र उपमहासचिव प्रदीप यादवले पार्टी छाडे । उनीहरू उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले नेतृत्वको पार्टीमा सहभागी भए ।

उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जसपा नेपाल र ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले आइतबार पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका थिए ।

यसअघि नै लोसपा, ह्रदयेश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृषेशचन्द्र लालको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी एकताको घोषणा गरिसकेका छन् ।

अर्का विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भने भागबन्डाकै आधारमा सहमति गर्दा ‘सबै नेताहरू उस्तै त रैछ नि’भन्ने सन्देश जान सक्ने बताउँछन् । यद्यपि दलहरू जुट्नुलाई सकारात्मक रुपमालिनु पर्ने उनेको विश्लेषण छ । आचार्य भन्छन्, ‘छरिनु भन्दामिल्नु राम्रो हो । बलियो शक्ति निर्माण हुन्छ, लोकतन्त्रलाई राम्रै गर्छ ।’

कुलमान घिसिङ रवि लामिछाने
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

