गृहमन्त्री अर्यालले भने- म कुनै दलमा सहभागी छैन

१५ पुस, विराटनगर । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आफू कुनै पनि राजनीतिक दलमा सहभागी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
मंगलबार बिहान विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले आफू दलमा नरहेकाे बताएका हुन् ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री अर्याल सुरक्षा बैठकमा सहभागी हुन विराटनगर आइपुगेका हुन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा बाेल्न नचाहेका उनलाई पत्रकारहरूले ‘एकातिर सरकारले सुशासनको कुरा गरिरहेको छ, अनि सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू पार्टी खोलेर हिँडिरहेका छन् नि, तपाईं के भन्नु हुन्छ ? भनि प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री अर्यालले आफू कुनै पनि दलमा संलग्न नरहेको दाबी गरे । उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘म दलमा सहभागी छैन, यतिसम्म भन्न सक्छु ।’
अन्तरिम सरकारमा रहेका मन्त्री कुलमान घिसिङले उज्यालाे नेपाल पार्टी खाेलेका थिए । साेमबार उनी संरक्षक रहेकाे उज्यालाे नेपाल पार्टीले रास्वपासँग पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेकाे छ । सहमतिपछि घिसिङ रास्वपाकाे उपसभापति बन्रेछन् । अर्याल विराटनगरमा आयोजना हुने प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी भई सुरक्षा अवस्थाको वस्तुगत स्थितिको जानकारी लिनेछन् ।
