गृहमन्त्री अर्यालले भने- म कुनै दलमा सहभागी छैन

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आफू कुनै पनि राजनीतिक दलमा सहभागी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

अनलाइनखबर
२०८२ पुष १५ गते १३:०९

१५ पुस, विराटनगर । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आफू कुनै पनि राजनीतिक दलमा सहभागी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

मंगलबार बिहान विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले आफू दलमा नरहेकाे बताएका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री अर्याल सुरक्षा बैठकमा सहभागी हुन विराटनगर आइपुगेका हुन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा बाेल्न नचाहेका उनलाई पत्रकारहरूले ‘एकातिर सरकारले सुशासनको कुरा गरिरहेको छ, अनि सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू पार्टी खोलेर हिँडिरहेका छन् नि, तपाईं के भन्नु हुन्छ ? भनि प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री अर्यालले आफू कुनै पनि दलमा संलग्न नरहेको दाबी गरे । उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘म दलमा सहभागी छैन, यतिसम्म भन्न सक्छु ।’

अन्तरिम सरकारमा रहेका मन्त्री कुलमान घिसिङले उज्यालाे नेपाल पार्टी खाेलेका थिए । साेमबार उनी संरक्षक रहेकाे उज्यालाे नेपाल पार्टीले रास्वपासँग पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेकाे छ । सहमतिपछि घिसिङ रास्वपाकाे उपसभापति बन्रेछन् । अर्याल विराटनगरमा आयोजना हुने प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी भई सुरक्षा अवस्थाको वस्तुगत स्थितिको जानकारी लिनेछन् ।

ओमप्रकाश अर्याल
सरकारको मूल रणनीति द्वन्द्व हुन नदिने छ : गृहमन्त्री अर्याल

विपद् पूर्वतयारी व्यापक बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ : गृहमन्त्री अर्याल

गृहमन्त्री अर्यालद्वारा बाल सुधारगृहको निरीक्षण

गृहमन्त्रीले गरे नुवाकोट कारागार निरीक्षण

जेनजी विद्रोहमा दमन गर्नेलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि घेराबन्दी गर्छौं : गृहमन्त्री

निर्वाचनमा सघाउने भारतको प्रतिबद्धता   

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए 'जनयुद्ध' का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

