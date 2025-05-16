न्यायाधीशलाई धम्की दिने राजकुमार तिमल्सिनालाई कारागार पठाइँदै

१७ पुस, काठमाडौं । ललितपुर गोदावरीका राजकुमार तिमल्सिनालाई कारागार पठाइने भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पोखराबाट पक्राउ गरेर तिमल्सिनालाई काठमाडौं ल्याएको थियो । उनलाई अब कारागार पठाउने लागिएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
डार्क फाइल नेपाल अभियानका तिमल्सिनाले सार्वजनिक गरेको अडियो गलत भएको भन्दै अदालतले उनलाई ६ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो । उनी ५१ दिन कारागारमा बसेका थिए ।
सोही क्रममा जेनजी आन्दोलनको बेला २४ भदौमा उनी कारागारबाट भागेका थिए । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर न्यायाधीशहरुमाथि उनले धम्की दिँदै आएका थिए ।
यो विषयमा भने अहिलेसम्म उजुरी नआएको उनलाई कारागार पठाउन लागिएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘न्यायाधीश धम्कीको विषयमा अहिलेसम्म उजुरी आएको छैन । जाहेरी आएमा अनुसन्धान अघि बढ्छ । अहिले भने उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि कारागार पठाउँदै छौं’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
