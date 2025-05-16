+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेनजीको नाममा धम्की दिने शाहीमाथि ८ तोला सुन ठगी र ११ लाख बैंकिङ कसुरको मुद्दा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १७ गते ११:१०

१७ पुस, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि नै दोस्रो पटक पक्राउ परेका अर्जुन शाहीमाथि बैंकिङ कसुर र ठगीको कसुरमा म्याद लिने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ ।

प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा राखिएका शाहीमाथि एक व्यक्तिको आठ तोला बराबरको सुन ठगी गरेको र ११ लाख रुपैयाँको बैंकिङ कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गर्न लागिएको हो ।

‘अहिले ठगी र बैंकिङ कसुर गरी दुई कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । सोही अनुसार आज दुई कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाउँछौं । अरु केही पीडितले सम्पर्क गर्नुभएको छ । उहाँहरुको पनि जाहेरी आएमा सोही अनुसार अनुसन्धान अघि बढ्छ’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवन भट्टराईले बताए ।

आफूलाई जेनजी भन्दै सरकारी कर्मचारीलाई धम्क्याउने शाही बुधबार साँझ ठमेलस्थित कालधाराबाट पक्राउ गरेका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि उनलाई कोटेश्वरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । आन्दोलनपछि उनी पक्राउ परेको यो दोस्रो पटक हो । पहिलोपटक उनी धेरौटीमा छुटेका थिए ।

जेनजी आन्दोलन अघि पनि उनलाई वैदेशिक ठगीको कसुरमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।

अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–४ घर भएका २६ वर्षीय शाहीको टोलीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगमदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमसम्म पुगेर अनुगमन र ज्ञापनपत्रको नाममा धम्क्याएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजीका नाममा कर्मचारीलाई धम्क्याउने शाही ठगी र चेक बाउन्सका अभियुक्त
अर्जुन शाही
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सन् २०२५ मा क्रिकेट : २५ अंकमा हेर्नुस् २५ रोचक तथ्य

सन् २०२५ मा क्रिकेट : २५ अंकमा हेर्नुस् २५ रोचक तथ्य
न्यायाधीशलाई धम्की दिने राजकुमार तिमल्सिनालाई कारागार पठाइँदै

न्यायाधीशलाई धम्की दिने राजकुमार तिमल्सिनालाई कारागार पठाइँदै
रास्वपा समानुपातिक उम्मेदवार टासीले भने– नाम फिर्ता लिन चाहन्छु, राजनीतिमा रुचि छैन

रास्वपा समानुपातिक उम्मेदवार टासीले भने– नाम फिर्ता लिन चाहन्छु, राजनीतिमा रुचि छैन
खोलाको मापदण्डको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन

खोलाको मापदण्डको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन
सुनसरीमा सशस्त्रले गोली चलाउँदा सिटी सफारी चालकको मृत्यु

सुनसरीमा सशस्त्रले गोली चलाउँदा सिटी सफारी चालकको मृत्यु
नेपाललाई ‘युक्रेन’ बनाउन खोजिएको झलनाथ खनालको आशंका, राष्ट्रिय एकताको आह्वान

नेपाललाई ‘युक्रेन’ बनाउन खोजिएको झलनाथ खनालको आशंका, राष्ट्रिय एकताको आह्वान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित