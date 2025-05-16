कोरिया पठाउन माग राख्दै ईपीएस कार्यालयमा आज पनि धर्ना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ललितपुर ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालयमा वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको छ।
- दुई वर्षअघि भाषा परीक्षा पास गरेका युवाले कोरिया पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
- सन् २०२५ मा १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षा पास गरेका मध्ये अधिकांशले अहिलेसम्म कोरिया जाने करार सम्झौता पाएका छैनन्।
१७ पुस, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउनुपर्ने माग राख्दै ललितपुर ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालयमा प्रदर्शन गरिएको छ ।
दुई वर्षअघि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत भाषा परीक्षा पास गरेर रोस्टरमा रहेका युवाले कोरिया पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् ।
दुई महिनाअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भएको भए पनि सरकारले आवश्यक प्रक्रियाअगाडि नबढाएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरिएको बताएका छन् ।
भाषा र सीप परीक्षा पास गरेको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि कोरिया जान नपाएको कारण आन्दोलनमा उत्रिएको भाषा परीक्षा पास गरेका नुवाकोटाका युवा राजन ढुंगानाले बताए ।
उनले कोरीयाको मागभन्दा बढी जनाको आवेदन खुलाएको कारण मेहनती युवाहरुले अवसर नपाएको गुनासो गरे । उनले राज्यले रोजगारीका लागि कोरिया पठाउने प्रक्रियाअगाडि नबढाएर समस्यामा पारेको बताए ।
सन् २०२५ का लागि १ लाख ६३ हजार जना परीक्षामा सहभागी भएकोमा १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । तीमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म करार सम्झौतासमेत नभएका कारण कोरिया जान पाएका छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4