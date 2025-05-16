सेयर बजार १२.८३ अंक घट्यो, कारोबार रकम समेत खुम्चियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बिहीबार नेप्से सूचक १२.८३ अंकले घटेर २६२०.९२ बिन्दुमा रोकिएको छ, जुन ०.४८ प्रतिशतको गिरावट हो।
- बिहीबार कुल ३३६ धितोपत्रको ६४ हजार ४ सय ७ कित्ता सेयर ४ अर्ब ७१ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा किनबेच भयो।
- विन नेपाल लघुवित्तको मूल्य १० प्रतिशतले बढेर १४८१.१० रुपैयाँ पुगेको छ भने ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना–२ का लगानीकर्ताले १० प्रतिशत गुमाएका छन्।
१७ पुस, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन आज बिहीबार सेयर बजार १२.८३ अंक घटेको छ । बिहीबार नेप्से २६२०.९२ बिन्दुमा झरेर रोकिएको छ । यो ०.४८ प्रतिशतको गिरावट हो ।
‘अन्य’ उपसूचक बाहेक बिहीबार सबै उपसूचक ओरालो लागे । सबैभन्दा धेरै व्यापार उपसूचकका लगानीकर्ताले १.०९ प्रतिशतले गुमाए ।
बिहीबार कुल ३ सय ३६ धितोपत्रको ६४ हजार ४ सय ७ कारोबारबाट १ करोड १ लाख ५३ हजार २ सय २६ कित्ता सेयर किनबेच भयो । कारोबार रकम ४ अर्ब ७१ करोड ३९ लाखमा खुम्चियो । जुन अघिल्लो कारोबार दिन बुधबारको तुलनामा कम हो । बुधबार दोहोरो अंकले बढेको बजार आज घटेको हो ।
बिहीबार विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मूल्य सबैभन्दा धेरै १० प्रतिशतले बढेर १४८१.१० रुपैयाँ प्रतिकित्ता पुग्यो । यसबाहेक एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड, हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी, बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड, कालिका पावर कम्पनी सहितका धितोपत्रको मूल्य धेरैले बढ्यो ।
बिहीबार ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना–२ का लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै १० प्रतिशत गुमाए । यसबाहेक बोटलर्स नेपाल, सयपत्री हाइड्रो, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था सहितका धितोपत्रको मूल्य समेत धेरैले घटेको छ । एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड आज सर्वाधिक कारोबार हुने धितोपत्रका रूपमा रहेको छ ।
