नवौं एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप : एपीएफलाई हराउँदै रुकुम पश्चिम सेमिफाइनलमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रुकुम पश्चिम भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रले एपीएफ क्लबलाई ३-१ को सेटमा पराजित गर्दै नवाैं एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप २०८२ अन्तर्गत पुरुषतर्फ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
- रुकुम पश्चिमले पहिलो सेटमा पछि परेको अवस्थामा तीनवटै सेट जितेर २२-२५, २५-२०, २५-१६ र २५-२० को स्कोरमा एपीएफलाई हराएको हो।
- सेमिफाइनलमा रुकुम पश्चिमले त्रिभुवन आर्मी क्लब र खिल्जी युवा क्लबबीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने हेल्प नेपाल र नेपाल पुलिसले पनि सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसकेका छन्।
१७ पुस, काठमाडौं । एपीएफ क्लबमाथि ३-१ को सेटमा पुनरागमन जित हासिल गर्दै रुकुम पश्चिम भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र नवाैं एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप २०८२ अन्तर्गत पुरुषतर्फ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
बिहीबार भएको तेस्रो क्वाटरफाइनलमा रुकुम पश्चिम पहिलो सेटमा पछाडि परेपनि त्यसपछि तीनवटै सेट जितेको हो । रुकुम पश्चिमले एपीएफलाई २२-२५, २५-२०, २५-१६ र २५-२० ले पराजित गरेको हो ।
रुकुम पश्चिमले अब सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र खिल्जी युवा क्लबबीचको विजेतासँग खेल्नेछ । उक्त खेल आजै हुँदैछ ।
यसअघि आजै भएका दुई क्वाटरफाइनलमा हेल्प नेपाल र नेपाल पुलिसले जित निकाल्दै अगाडि बढिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4